En stor flåte med slepebåter har de siste dagene jobbet med å trekke skipet av grunnen.

Når det nå igjen flyter på egenhånd, vil det bli trukket til Great Bitter Lake, som ligger halvveis mellom den sørlige og nordlige enden av kanalen. Her er det et område med større plass der skipet vil gjennomgå en teknisk sjekk.

– Dette var veldig gledelige nyheter. Endelig så flyter skipet, og det blir tauet til Bitter Lake. Endelig ser vi slutten på dette arbeidet, sier Solberg til TV 2.

30 skip med norske eierinteresser

Solberg forteller at de fleste norske skip har avventet situasjonen, og ikke tatt omveien rundt Afrika. Ifølge E24 er det 30 skip med norske eierinteresser sør eller nord for kanalen.

ENDELIG: Administerende direktør i Norges Rederiforbund, Harald Solberg, er lettet. Foto: Kilian Munch

– Det har vært sterke forhåpninger knyttet til utviklingen denne helgen. I natt løsnet det endelig, og i dag har det virkelig løsnet. Nå er altså skipet på vei til Bitter Lake, og det er forventet at det kommer dit sent i ettermiddag.

– De meldingene vi får er at vi allerede da i løpet av kvelden får oppta seilas på Suezkanalen, sier Solberg.

– Må lære av dette

Solberg er glad for at det ikke skjedde ulykker i forbindelse med hendelsen, og sier det er gjort et fantastisk arbeid fra bergingsmannskapene. Han sier det viktigste nå er å lære av hendelsen.

– Det er helt sikkert mange spørsmål som kommer til å komme opp i etterkant av dette, og det viktigste er at vi forstår mer av hva som var årsaken til denne hendelsen, og at man kan lære av det. Det finnes jo flere skip av denne størrelsen også, så det er absolutt viktig at vi trekker lærdom av dette, slår han fast.

– Bør det gjøres endringer i Suezkanalen?

– Det tror jeg det er for tidlig å si. Først og fremst må man forstå årsaken til at denne ulykken kunne skje, og ta forholdsregler slik at det ikke skjer igjen. Så vil det helt sikkert også bli en diskusjon rundt sårbarheten ved Suezkanalen og hvilke alternativer man har. Men akkurat i denne delen av Midtøsten har man ingen andre alternativer enn Suezkanalen. Da er alternativet at man må seile rundt Afrika.

På størrelse med en skyskraper

Skipet havnet på tvers i kanalen i forrige uke. Siden har flere hundre tankskip stått i kø og ventet på at kanalen skulle bli åpnet igjen.

Frakt av varer gjennom Suezkanalen står for en betydelig andel av verdenshandelen. Om skip ikke kan reise gjennom kanalen, må de ta den lange veien rundt hele Afrika.

Ever Given er et av verdens største konteinerskip. Det er 400 meter langt, og størrelsen kan sammenlignes med en skyskraper som er veltet over ende. Det står 18.300 konteinere på det 400 meter lange skipet.

På en normal dag passerer rundt 50 skip Suezkanalen. Varene de frakter med seg, utgjør i gjennomsnitt over 10 prosent av verdenshandelen. Flere hundre skip ligger nå i Middelhavet nord for kanalen og i Rødehavet sør før kanalen og venter.