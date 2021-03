Ever Given er dratt av grunnen

Bilder fra kanalen viser nå at skipet er i bevegelse.

En stor flåte med slepebåter har de siste dagene jobbet med å trekke skipet av grunnen.

Når det nå igjen flyter på egenhånd vil det bli trukket til Great Bitter Lake, som ligger halvveis mellom den sørlige og nordlige enden av kanalen. Her er det et område med større plass der skipet vil gjennomgå en teknisk sjekk.

På størrelse med en skyskraper

Skipet havnet på tvers i kanalen i forrige uke. Siden har flere hunsre tankskip stått i kø og ventet på at kanalen skulle bli åpnet igjen.

Frakt av varer gjennom Suezkanalen står for en betydelig andel av verdenshandelen. Om skip ikke kan reise gjennom kanalen, må de ta den lange veien rundt hele Afrika.

Ever Given er et av verdens største konteinerskip. Det er 400 meter langt, og størrelsen kan sammenlignes med en skyskraper som er veltet over ende. Det står 18.300 konteinere på det 400 meter lange skipet.

På en normal dag passerer rundt 50 skip Suezkanalen. Varene de frakter med seg, utgjør i gjennomsnitt over 10 prosent av verdenshandelen. Flere hundre skip ligger nå i Middelhavet nord for kanalen og i Rødehavet sør før kanalen og venter.

Milliarder har gått tapt

Store verdier befinner seg både på Ever Given og på de mange fartøyene som venter. Industrieksperter anslår den totale verdien på alt som befinner seg om bord på skip som sitter fast i kanalen og på begge sider av kanalen, til å være på mellom 3 milliarder dollar og 9,6 milliarder dollar.

Om bord på lasteskipene finnes alt fra Ikea-møbler til titusener av levende dyr sitter fast. Egyptiske myndigheter har sendt ut veterinærer og mat for å sikre dyrenes velferd.