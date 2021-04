Mourinho: – Det hele begynner å bli litt merkelig

Med ni kamper igjen av sesongen ligger Tottenham på en foreløpig 6. plass i Premier League. London-laget er tre poeng bak Chelsea i jakten på den viktige 4. plassen som gir Champions League-spill neste sesong.

– Det er så mange lag som kjemper for det samme og hvert poeng koster mye. Det er annerledes fra andre europeiske ligaer, der alle resultatene er mer forutsigbare. Med våre opp- og nedturer gjennom sesongen, er vi for øyeblikket i det jeg kaller en åpen posisjon. Vi kan ta to-tre steg opp og vi kan ta to-tre steg ned. Jeg tror det vil være åpent til slutten, sier Tottenham-sjef Jose Mourinho til TV 2.

Og portugiserens tips kan fort gjøre seg gjeldene. Med en fjerdedel igjen av sesongen er det kun ti poeng som skiller Chelsea på 4. plass og Aston Villa på 10. plass.

– Om man ønsker å garantere en Champions League-plass, må man velge en annen liga. Drar man til Portugal, Frankrike, Spania eller Tyskland, så kan nesten forutse hvem som kommer til å havne der når sesongen starter, sier Mourinho og fortsetter:

– I England kan man i større grad enn tidligere gjøre det samme, fordi noen lag vokser mer og mer. Den avstanden kommer til å bli større og større. Med så mange klubber som kjemper om Champions League, vil det alltid være noen som havner utenfor.

– Merkelig

58-åringen er godt inne i sin første fulle sesong som Tottenham-sjef. Det har ikke bare vært en dans på roser for den meritterte manageren. Før landslagspausen røk de liljehvite blant annet ut av Europa League, etter at Dinamo Zagreb snudde 0-2 til 3-2 i åttedelsfinalen.

– Det vi gjør nå er noe vi aldri har gjort før. Det er noe nytt og noe man aldri blir vant til. Man blir aldri vant til å dra på fotballkamp til tomme stadioner. Jeg tror alle som er vant til å jobbe på det høyeste nivået innen fotball savner det mye, og jeg tror det påvirker resultatene, forklarer Mourinho og legger til:

– I Europa blir til og med noen kamper spilt på nøytrale baner og man skjønner ikke helt bortemålsregelen, for ingen spiller hjemme. Det hele begynner å bli litt merkelig.

I tillegg til tomme tribuner og nøytrale baner, har denne sesongen også inneholdt et langt tettere kampprogram enn normalt, uten at Mourinho ønsker å klage av den grunn.

– Det er vanskelig og komplisert, men det er sånn det er. Vi bør ikke klage for mye, for på slutten av dagen er det viktigste at vi får spille fotball, selv om det er bak stengte dører. Vi gjør det for folket og oss selv, og vi bør føle oss privilegerte. Dette er ikke sesongen for å klage på kampoppsettet, slår portugiseren fast.

Elsker lidenskapen

Tottenham har hatt en meget variabel sesong så langt. Etter en vanskelig periode med fire tap på fem kamper fra slutten av januar til midten av februar, slo London-laget tilbake med fem strake ligaseire før landslagspausen. Selv om han hater å tape, innrømmer Mourinho at han nyter tilværelsen i Premier League.

– Det er så vanskelig å vinne fotballkamper her, men jeg vil ikke si at det er en dårlig ting. Det er en bra ting, for det er andre ligaer i europeisk fotball der det ikke koster så mye å vinne kamper og på slutten av dagen taper de nok litt av den lidenskapen. Jeg elsker alt ved engelsk fotball, selv pressen som kan fotball bedre enn meg, sier Mourinho på sedvanlig vis.

For den karismatiske manageren har alltid hatt et ambivalent forhold til engelsk media, men selv kan Mourinho fortelle at han i de senere årene har lært seg å leve med det.

– Jeg tenker at det er sånn det er og jeg har ikke makt til å endre det. Man må tilpasse seg og gjør man ikke det, om man ikke klarer å bygge et skall rundt seg som beskytter deg fra å bli påvirket av omstendighetene, så klarer man ikke å motstå det. Jeg har vært her siden 2004, selv om jeg har hatt perioder i andre land, så har dette nesten blitt mitt fotball-land. Jeg har tilpasset meg og er lykkelig, smiler han.

– Men bruker du noe av kritikken som en inspirasjon til å motbevise folk?

– Nei, sukker Mourinho, tydelig oppgitt over spørsmålet, før han fortsetter:

– Nei, ikke i det hele tatt. Det tenker jeg aldri på.

På trofejakt

En ting portugiseren derimot tenker på er trofeer. 25. april har han mulighet til å hente sitt første som Tottenham-manager. Da må Manchester City beseires i finalen i ligacupen.

– Noen spillere har vært her i mange år og aldri vunnet et trofe, så selvfølgelig vil det være et stort øyeblikk for dem, fansen og meg selv. For meg vil det ikke være det første trofeet, men det vil være det første trofeet med denne klubben. Det er veldig, veldig viktig, sier han.

Og Mourinho vet en ting eller to om å være i en finale. Han har blant annet vunnet ligacupen med begge sine tidligere arbeidsgivere i England. To ganger med Chelsea og én gang med Manchester United.

– Vi vet hvem vi møter i finalen, men jeg tror jeg kan dele noe av min erfaring med spillerne. Jeg har aldri vært i en finale der jeg har følt at det ene laget er bedre enn det andre, eller større favoritter. En finale er en finale, og når man kommer til en finale er min følelse alltid at det er 50/50, sier Mourinho bestemt.

– Hva må til for at du skal være fornøyd med denne sesongen?

– Jeg vet ikke. Å være fornøyd er å vinne den neste kampen. Det er sånn jeg alltid har vært. Jeg ønsker å vinne neste kamp, avslutter Tottenham-sjefen.