I fem måneder har Haugen slitt med korona – nå begynner det å snu

Først fem måneder etter at Fredrik Haugen (28) fikk koronaviruset begynner kroppen å bli som normal igjen.

Etter ti sesonger hos Brann i hjembyen Bergen valgte Haugen å forlate klubben til fordel for kypriotiske AEK Larnaca i desember.

Det hele skjedde en måned etter at bergenseren hadde fått påvist koronasmitte. Haugen ble ikke spesielt dårlig i november, men i flere måneder etter har han kjent på ettervirkninger.

– Jeg følte meg syk, men var ikke sengeliggende i løpet av hele forløpet. Men i ettertid har jeg kjent på det. Det har vært som å spille fotball med håndbrekket på, sier Haugen til TV 2.

TRO TJENER: Fredrik Haugen fikk hele 276 kamper for SK Brann. Foto: Trond Reidar Teigen

28-åringen har ennå ikke fått starte en kamp for sitt nye lag, AEK Larnaca, som ligger på femteplass i det kypriotiske sluttspillet.

– Det kan være sammensatt, men det er soleklart at du kjenner det viruset i lang tid når du skal presse kroppen hver eneste dag. Jeg tror det er viktig å ikke begynne for tidlig når en har fått korona, sier han.

– Var nok litt ivrig

Det var helt på tampen av årets Eliteserie-sesong at Haugen fikk viruset. Da han egentlig skulle hatt pause, dro han rett til Kypros for å fullføre andre halvdel av sesongen der.

– Jeg var i ganske god form da jeg fikk viruset. Det var vanskelig, for folk visste lite om viruset, og jeg var nok litt ivrig ganske tidlig. Men det er sånn jeg er: Jeg vil trene igjen kjapt.

Han trekker frem at det er flere andre på laget som også har slitt med ettervirkninger av viruset. Flere av dem kjenner på muskulære problemer.

For Haugens del har det vært tunge bein, tungt hode og ting en vanligvis kjenner på etter vanlig sykdom. Forskjellen er at det denne gangen varte i flere måneder. De første månedene var det verst, og nå har det gradvis sluppet opp.

– Jeg kjenner meg bra nå, men det tok lang tid før jeg kjente at kroppen var tilbake der den var før, sier Haugen og legger til:

– Jeg skal ikke klage for mye på at jeg har blitt satt litt tilbake av viruset. Jeg føler meg ganske trygg på at jeg kan spille meg til en fast plass etter hvert. Det føler jeg meg god nok til.

Brann-retur?

Den tidligere Eliteserie-profilen har ett år igjen på kontrakten hos AEK Larnaca. Til tross for at det har blitt lite spilletid så langt, trives han på Kypros.

– Jeg trives veldig godt her. Jeg har kontrakt ett år til og forholder meg til det. Men du kan aldri vite hva som skjer i fotballen, sier han.

Etter ti sesonger og 276 kamper for Brann, kjente midtbanespilleren at han trengte litt forandring. Likevel utelukker ikke bergenseren at han en gang vil komme tilbake til klubben i sitt hjerte.

DØDBALLFOT: Fredrik Haugen har servert tusenvis av dødballer på Brann Stadion. Her i 2018 da Brann vant 4-1 mot Start. Foto: Marit Hommedal

– Jeg utelukker det ikke. Jeg er veldig glad i Brann, og en vet aldri i fotballen. Jeg vil alltid følge med og heie på Brann, sier Haugen og legger til:

– Det er ikke umulig at jeg går ut på stadion igjen.