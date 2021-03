Her lurer Broom-gutta prinsessen: – Stakkars!

Ved siden av hestesporten har prinsesse Märtha Louise også en stor bilinteresse.

Konkurranseinstinktet skal det heller ikke stå på når Märtha inviterer Broom til ulike dueller på en av landets største isbaner.

I første episode av «Broom vs. Hest360», er det raskeste tid rundt det krevende banen som gjelder.

Det er med andre ord en øvelse Broom-gutta bør vinne. Men som man kan se i episoden, kjører Märtha nesten overraskende fort, når rundetiden og resultatet står klart.

– Det er et parti på banen med flere svingkombinasjoner etter hverandre. Her er det såpass bredt at man i praksis bare kan holde en rett linje gjennom. Men like før start, tipset jeg Märtha og sa at det er viktig å følge alle svingene, noe som naturligvis tar lengre tid, sier Brooms Mats Brustad.

– Så du har rett og slett lurt prinsessen?

– Det er kanskje å ta i, men jeg ga henne et ikke alt for fordelaktig tips, smiler Mats.

I videovinduet øverst kan du se hvordan det går når Märtha møter Broom til duell på isen.

BROOM VS. HEST360 5 episoder med ulike konkurranser på is- og glattkjøringsbane

Märtha Louise og Geir Kamsvåg representerer Hest360

Benny Christensen og Mats Brustad skal forsvare Brooms ære

Du kan også se premieren her: