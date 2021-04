Kveldsvakta på McDonald's ble mareritt: - Jeg har gjort noe helt forferdelig

Louise Ogborns (18) liv ble endret for alltid etter en mystisk telefonsamtale. Alt ble fanget av overvåkningskameraene.

– Hei, det er politibetjent Scott som ringer.

En mann med mørk og myndig stemme ringer til den travle McDonald's-restauranten i Mount Washington i Kentucky.

Det er fredag ettermiddag, og assisterende restaurantsjef Donna Summers (51) svarer samtidig som hun rasker seg til bakrommet for å hente vekslepenger.

– Hva gjelder det, spør hun.

Mannen sier at han jobber i politiet, og at en av de ansatte på McDonald's-restauranten har stjålet penger fra veska til en kunde.

Han sier at gjerningspersonen er ei spedbygd jente i tenårene som har brunt hår, og Donna er ikke i tvil om hvem han prater om.

FÅR ORDRE: Donna Summers i telefonen med Scott foran en fortvilet Louise Ogborn. Foto: Politiet

Tjener 35 kroner timen

Donna løper til pauserommet, hvor 18 år gamle Louise Ogborn spiser en burger.

Louise begynte å jobbe i restauranten for fire måneder siden da moren hennes ble for syk til å jobbe selv.

Hun tjener 35 kroner i timen, og tar alle vakter hun kan få for å skaffe penger til familien.

I dag har hun sagt ja til å jobbe dobbelt skift fordi en kollega er blitt syk, og det angrer hun bittert på den dag i dag.

– Jeg skulle bare spise og stemple inn igjen, og hjelpe til frem til noen andre kom og hjalp til, har Louise uttalt i etterkant.

Stort spørsmålstegn

Donna kommer inn på pauserommet og ber Louise om å bli med henne.

– Her er hun, den jenta som du beskrev, sier Donna i telefonrøret mens hun går raskt mot bakrommet med Louise like bak henne.

Louise, som fortsatt har munnen full av mat, skjønner ingenting.

– Lukk døra, sier Donna.

Louise lukker forsiktig døra og ser spørrende på henne.

Dette er bare starten på et tre timer langt mareritt som skal endre Louises liv for alltid.

I VITNEBOKSEN: Louise Ogborn i retten i Sheperdsville i Kentucky etter å ha saksøkt McDonald's for 200 millioner dollar. Foto: Brian Bohannon/AP

– Du skal kalle meg «sir»!

Scott, som konsekvent kaller seg «politibetjent Scott», forteller Donna at hun må sørge for at Louise ikke stikker av.

– Enten så kan dere vente til politiet kommer og arresterer henne, eller så kan du kroppsvisitere Louise her og nå, sier han.

Louise får telefonrøret, og Scott er hissig.

– Du har ingen anelse om hva du har stelt i stand, sier han, og krever at Louise skal tiltale ham som «sir».

Louise, som fortsatt ikke aner hva hun er anklaget for, hikster og sier ja.

Tar telefonen, nøklene og klærne

Scott sier at det er helt kritisk at de stjålne pengene blir funnet så fort som mulig, og Donna, som er helt overbevist om at hun prater med en ekte politimann, gjør som hun blir bedt om.

Hun får Louise til å ta av seg alle klærne.

– Du er akkurat som en ekte politibetjent, du, sier Scott oppmuntrende.

Donna takker og ler, mens Louise sitter naken på en kontorstol og gråter.

– Donna, jeg har ikke gjort noe galt. Jeg kunne aldri ha stjålet noe. Jeg kunne ikke ha gjort noe slikt! Jeg har det ikke i meg, sier 18-åringen, og trygler om å få gå hjem.

TAR ORDRE: Donna Summers legger Louises BH i en søppelsekk. Foto: Politiet

Louise må kle av seg.



Hun har lyst til å rømme, men er redd for å miste jobben både hun og familien er avhengig av.



Bakrommet er nå blitt et avhørsrom, og Louise får kun lov til å dekke seg til med et skittent forkle.

– De sa at det var en liten jente som lignet på deg, som hadde på seg McDonald's-uniform, så det er nødt til være deg, sier Donna.

Scott kommer med en ny kommando:

– Legg Louises klær, telefon og bilnøkler i en søppelpose. Legg posen i bilen din.

Mens Donna rasker seg ut til bilen med posen, knekker Louise sammen.

Det hele blir filmet av restaurantens overvåkningskamera.

Opptaket skal bli 18-åringens viktigste bevis da hun like etter saksøker McDonald's for 200 millioner dollar.

FORTVILT: Louise Ogborn har bare et forkle på seg mens tårene renner foran restaurantsjef Donna Summers. Foto: Politiet

– Ikke et pent syn

Donna har mye å gjøre, og via telefonen ber Scott henne om å finne en mannlig ansatt som kan passe på Louise frem til politiet kommer.

En av mennene som blir bedt om å holde vakt, som også er assisterende restaurantsjef, Kim Dockery, reagerer på det han ser på bakrommet.

– Hun gråt. En liten, ung jente som står der naken er ikke et vakkert syn, har han senere fortalt i retten.

Donna blir nødt til å finne en annen som kan passe på Louise.

– Hun må ikke under noen omstendighet være alene, sier Scott.

Donna ber en av restaurantens kokker om å passe på Louise, men etter å ha tatt opp telefonrøret, vil heller ikke han være med på det som skjer på bakrommet.

– Akkurat da jeg trodde at dette snart skulle ta slutt, ble det bare verre, har Louise fortalt i ABC-programmet «20/20».

Må hoppe rundt naken

Restauranten er full av gjester, og Donna sier til Scott at hun ikke har tid til å passe på Louise.

Scott spør om Donna er gift og kanskje har en mann som kan komme og passe på 18-åringen i påvente av at politiet henter henne.

Etter et kvarter kommer Donnas forlovede, skadedyrbekjemper Walter Nix (42), kjørende for å hjelpe til.

Det han gjør mot Louise kort tid etter, kommer til å koste ham fem år i fengsel.

Scott gir Walter flere bisarre ordre i telefonen, som å få Louise til å hoppe og danse rundt naken på bakrommet for å bevise at hun ikke har skjult narkotika i kroppsåpningene.

Walter adlyder, og får Louise til å hoppe naken med armene i været.

– Jeg fryktet for mitt liv, har Louise uttalt i etterkant.

Donna går ut og inn på bakrommet for å hente gavekort og vekslepenger, men får ikke med seg alt som skjer.

Hver gang hun kommer inn i rommet, kaster Walter forkledet til Louise og hvisker «hysj!».

Hun har nå blitt holdt fanget i to timer.

Må kysse for å bevise uskyld

– Få Louise til å sitte på fanget ditt og kysse deg. Hvis hun har tatt dop eller drukket alkohol, kjenner du det på smaken eller lukta, sier Scott til Walter.

Louise reagerer med avsky, men gjør som hun blir bedt om.

Da hun får telefonrøret, spør hun om hvorfor hun må gjøre alt dette.

– Du stiller for mange spørsmål, sier Scott, og sier at Walter må straffe henne.

Louise må stille seg på alle fire, og i nærmere ti minutter slår Walter henne med flat hånd.

Slagene etterlater seg store, røde merker.

Nå vil Scott at Louise utfører oralsex på Walter, og hun blir tvunget til å åpne beltespennen hans.

– Jeg har ikke gjort noe galt. Dette er helt tullete, hulker Louise, men Scott er blitt mer og mer insisterende.

Det samme har Walter blitt.

– Jeg slår deg hvis du ikke gjør det, svarer Walter, og Louise blir tvunget til å utføre oralsex på ham.

UROVEKKENDE: I 2012 kom filmen «Compliance» ut, som er basert på Louise Ogborns opplevelse. Foto: Fra filmen

– Jeg har gjort noe forferdelig

Walter må på jobb, og begynner å få dårlig tid.

Donna kommer tilbake på bakrommet, og Scott krever at hun finner en ny mann som kan passe på Louise.

Donna får restaurantens 51 år gamle vaktmester til å komme inn på bakrommet.

Uvitende om alt som har skjedd bak den lukkede døra på bakrommet, går han med på å passe på 18-åringen en stund.

Samtidig kjører Walter hjem og ringer til en kamerat. Det har gått opp for ham hva han har gjort, og skjønner ikke hvorfor han fulgte de bisarre ordrene han fikk.

– Jeg har gjort noe helt forferdelig, sier han til kameraten, men vil ikke fortelle hva som har skjedd.

– At det var...?!

Vaktmesteren måper da han tar opp røret og hører hvordan Scott forsøker å kommandere ham.

– Ta av henne forkledet og beskriv kroppen hennes, sier Scott.

Thomas rister på hodet og roper på Donna.

– Han vil at jeg skal kle av henne og beskrive kroppen hennes, sier han forferdet, og ber henne ringe sjefen sin.

Scott har hele tiden påstått at Donnas sjef, Lisa Siddons, har vært på tråden med ham og samtykket til nakenvisiteringen av Louise.

Siddons svarer at hun er hjemme og har sovet hele tiden, og aldri vært i prat med politiet.

Det er nå Donna skjønner at hun er blitt rundlurt.

REDNINGSMANN: Det blir til slutt vaktmesteren på restauranten som får satt en stanser for det hele. Foto: Politiet

Kort tid etter fylles bakrommet av McDonald's-sjefer som må håndtere situasjonen.

Louise får endelig på seg klærne igjen, og Donna er hysterisk.

– Jeg mistet det helt. Jeg tryglet Louise om tilgivelse, har Donna om dramatikken som utspilte seg på bakrommet etter at bløffen var avslørt.

Vender aldri tilbake

Scott har for lengst innsett at han er avslørt og har lagt på røret, men en snartenkt McDonald's-ansatt slår «*69» på telefonen.

På denne måten kan man i USA ringe tilbake til personen som sist ringte deg.

Han får opp nummeret på displayet og gir det til politiet, mens Louise blir bedt om å dratt hjem.

– Er jeg nødt til å jobbe i morgen, spør hun.

Hun får beskjed om å ta den tiden hun trenger, og dette er den siste gangen i sitt liv at Louise setter sin fot på McDonald's.

Bryter forlovelsen

Etter at politiet har sett gjennom overvåkningsvideoen og sett hvordan Walter har slått og misbrukt Louise, blir Walter pågrepet.

Samme kveld ser Donna gjennom opptakene, og bryter umiddelbart forlovelsen med ham.

Donna er i sjokk, og sier til politiet at hun var helt sikker på at Scott var en ekte politimann.

– Da jeg hadde spørsmål, hadde han alltid et svar. Jeg trodde helt ærlig at han var en politibetjent, sier hun.

RYSTET USA: Dreama Walker spiller offeret i «Compliance». Foto: Fra filmen

Verre og verre

Politiet i Mount Washington begynner å google, og oppdager at flere titalls hurtigmatrestauranter i snart et tiår har fått lignende oppringninger.

Mellom 1994 og 2004 har en ukjent mann ringt rundt og utgitt seg for å være en politibetjent, og forsøkt å fått rundt 30 restaurantsjefer og skiftledere til å kle av ansatte og utsette dem for seksuelle overgrep.

En ansatt på McDonald's hovedkontor har ringt rundt til filialene og lagt igjen beskjeder hvor det blir advart mot telefoner som dette.

I avhør sier Donna, som har fått sparken på jobben etter hendelsen, at hun aldri har fått denne beskjeden.

Hun bestemmer seg for å gå til søksmål mot arbeidsgiveren.

Gift fembarnsfar

Takket være den snartenkte ansatte som skrev ned Scotts telefonnummer, klarer politiet å spore opp fembarnsfaren David Stewart (38) i den lille byen Fountain i Florida.

Påtalemyndighetene mener at Stewart ringte McDonald's-restauranten Louise jobbet på med et telefonkort fra en telefonautomaten.

Stewart nekter for å ha noe med telefonsamtalen å gjøre, og sier at han aldri har eid et telefonkort.

En ransakelse av huset hans viser at han har et telefonkort. Kortet kan knyttes til en luretelefon til en Burger King-restaurant i Idaho Falls, men ingen klarer å finne telefonkortet som ble brukt til å ringe Louises restaurant.

David blir siktet for å ha beordret overgrep og for å ha utgitt seg for å være en politibetjent, men det finnes få bevis mot ham.

– Han var hjemme med kone og barn. Han var aldri i telefonen. Ingen kan bevise at han var i telefonen, sier Stewarts forsvarsadvokat Steve Romines i retten.

– Bevisene peker ikke mot noen andre enn David Stewart, svarer aktor Mike Mann.

Mann påpeker at alle luretelefonene til hurtigmatrestaurantene i USA stanset brått da David Stewart ble pågrepet.

Påtalemyndighetene klarer ikke å bevise at det var David Stewart som ringte McDonald's-restauranten Louise jobbet på, og i 2006 blir David Stewart frifunnet på alle punkter.

Sendt rett i fengsel

Walter Nix mener at han er uskyldig, men blir dømt til fem års fengsel for seksuelt misbruk, en seksuell forseelse, og for ulovlig pågripelse.

I et brev som blir lest opp i retten, skriver Louise dette:

«Jeg mistet verdigheten, stoltheten og uskylden min. Jeg vil at han skal innse at han ikke lenger blir ansett som den gode personen han mener at han er. Han er en svak person som ødela og skadet meg på grunn av ordene til en annen».

Walter søker om å bli løslatt etter bare fem måneder fordi han ikke har gjort noe kriminelt tidligere.

Han får det glatte lag av dommeren.

– Det er utenfor min fatteevne at en voksen mann skal gjøre slike handlinger mot en ung kvinne, sier dommer Thomas Waller før han avslår søknaden.

Tilskuereffekten

Saken får enorm oppmerksomhet i amerikanske medier.

Det er mange som spør seg om hvordan en helt vanlig person uten kriminell fortid plutselig kan adlyde en fremmed mann i telefonen, og utsette en annen person for overgrep og vold.

GRUPPEDYNAMIKK: Psykolog Line Mari Thorkildsen forklarer hvorfor saken gikk så langt som den gikk. Foto: Privat

Psykolog Line Mari Thorkildsen sier til TV 2 at det selvsagt finnes mange som aldri kunne ha gjort som Walter Nix, men at det finnes grader av hvor tilbøyelig man kan være for manipulering.

– Det er heldigvis mange mennesker som ikke hadde gått så langt som Walter Nix, men det finnes grader av hvor tilbøyelig man kan være for manipulering og derfor er det noen som kan gå så langt, sier hun.

Og:

– Å ikke adlyde en autoritet med mye makt, vil som oftest skape en indre konflikt og følelsesmessig ubehag hos de fleste mennesker.

Hun sier at det har skjedd noe mellom gruppedynamikken blant de ansatte.

– Det blir utspilt en form for tilskuereffekt der ingen griper inn og handler i selve situasjonen fordi de har overlatt ansvaret til lederen, sier hun.

Får sparken, og saksøker

Donna Summers blir dømt til ett års prøvetid for ulovlig pågripelse.

I søksmålet sitt mot McDonald's, hevder hun at hun aldri ble advart mot luretelefonene.

Hun blir tilkjent 400.000 dollar i oppreisning, og 100.000 dollar i kompensasjon.

McDonald's mener at de har gjort det de skulle, og at skylden ligger på Walter Nix og den falske politimannen.

– Vi tar denne saken svært alvorlig, og via vår opplæring prøver vi veldig hardt å advare våre ansatte mot slik svindel, sier McDonald's i en uttalelse.

I retten får også Donna spørsmål om hvorfor ingen alarmbjeller ringte da hun tok ordre fra politimannen.

– Jeg var helt sikker på at han virkelig var en politimann, gjentar hun.

Manipulert og overtalt

Psykolog Line Mari Thorkildsen sier til TV 2 at Donna og de andre ansatte på restauranten kan ha blitt utsatt for manipulasjons- og overtalelsesteknikker av mannen som ringte.

– For det første presenterer mannen seg som en selvsikker autoritet med utøvende makt. Dette for å oppnå tillit og kredibilitet hos lederen slik at han kan bruke henne til å få de underordnede til å følge hennes ordre igjen, sier hun.

Hun viser til «foten-i-døra-fenomenet», der han gradvis får innpass og over tid klarer å overtale motparten til å gå lengre og lengre.

– Han spiller på manipulering, situasjon og sterke følelser, sier hun, og viser til at mange er redde for konsekvensene det kan få å ikke adlyde en så mektig autoritet som politiet.

Thorkildsen viser til da Walter Nix ringte til kameraten sin for å fortelle at han hadde gjort noe forferdelig galt.

– Dette viser hvor sterke situasjonelle faktorer som har spilt inn og at en normal mann kan bli manipulert til å utføre en handling han aldri trodde han var i stand til å gjøre, forklarer psykologen.

RETTENS VEI: Louise Ogborn ble tilkjent rekorderstatningen i rettssalen i Sheperdsville i Kentucky. Foto: Google

Hardt mot hardt

Louise saksøker McDonald's for 200 millioner dollar fordi hun mener at de ikke gjorde nok for å beskytte henne.

I retten i Sheperdsville i Kentucky, slår McDonald's tilbake, og hevder ifølge AP at Louise skulle ha skjønt at personen som ringte ikke var en politimann, og at det var innringeren og Walter Nix som er de skyldige.

I retten sier Kent Kramer, som er ansvarlig for opplæringen av restaurantsjefer, at han ikke visste at McDonald's-restauranter hadde blitt utsatt for luretelefoner siden 1994, men at selskapet har en policy mot kroppsvisitering.

Han leser opp en melding som er sendt ut til lederne:

«Vennligst sørg for at alle ledergruppene vet at vi under ingen omstendigheter involverer oss i en nakenvisitasjon av en ansatt».

Far måtte hoppe over disken

Da rettssaken starter, kommer det frem at ledere i amerikanske hurtigmatrestauranter i en årrekke har latt seg lure via telefonen, og at flere av dem har forgrepet seg på ansatte som er blitt anklaget for ting de aldri har gjort.

Flere av lederne som svarte på telefonene skal ha vært svært ivrige, og lystret velvillig innringerens kommandoer.

I 2001 måtte faren til ei 15 år gammel jente hoppe over disken på Burger King-restauranten i Pendleton i Indiana for å få sjefen hennes til å slutte å kroppsvisitere henne.

På en McDonald's-restaurant i Hinesville i Georgia, stakk en 55 år gammel vaktmester fingeren inn i skjeden til en 19-åring som jobbet i kassa.

Han var på jakt etter det innringeren påstod var narkotika.

I mai 2004 kledde en 16 år gammel ansatt på fastfoodrestauranten Sonic av en 21 år gammel kokk i restauranten og utførte oralsex på ham, for så å få kokken til å kroppsvisitere restaurantsjefen.

Slipper bombe

I retten innrømmer Donnas sjef, Lisa Siddons, at hun glemte å nevne talemeldingen hun hadde sendt, hvor hun advarte mot luretelefoner.

Hun sier at hun ikke tenkte over at det var viktig.

I retten slipper McDonald's innleide psykolog ei bombe da han hevder at Louise kan ha vokst på episoden.

Psykologen, Alan Friedman, som skal ha fått fått mer enn 50.000 kroner fra McDonald's for å vitne for dem, anerkjenner at Louise har fått posttraumatisk stress etter episoden, men ...

– Det er ingen ideell måte å vokse på, men noen mennesker vokser via sitt traume, sier han.

Da Louises advokater spør psykologen om han tror at overgrepet på bakrommet kan påvirke henne resten av livet, svarer han dette:

– Hun vil aldri glemme det, men det kommer ikke til å prege henne psykisk resten av livet.

Husker bruddstykker

I vitneboksen sier Louise at hun har måttet legge studieplanene på is fordi hun har fått store psykiske problemer etter de tre timene på bakrommet.

Hun sier at hun ikke klarer å huske alt som skjedde på bakrommet, og tårene renner mens hun svarer på motpartens spørsmål.

Hun sier at hun ikke forlot bakrommet fordi hun fryktet for konsekvensene.

– Jeg var livredd. Jeg visste ikke hva som skulle skje. Jeg visste ikke om dette var min siste dag på jorda. Jeg visste ikke om jeg kom meg gjennom dette, sier hun.

På spørsmål om hvorfor hun ikke bare løp ut av bakrommet, svarer hun:

– Jeg visste ikke hva som var bak den døra. Jeg visste ikke om det var noen som ventet på meg, og jeg ville ikke løpe ut naken. Jeg var veldig redd.

Hun sier at hun gjorde én ting for å takle situasjonen:

– Jeg blanket ut hjernen. Jeg fikk den til å tro at jeg egentlig ikke var der.

SMILER: Louise Ogborn er lettet og glad etter å ha vitnet i retten Sheperdsville i Kentucky i september 2007. Foto: Brian Bohannon/AP

Total rettferdighet

Rettssaken varer i fire uker, og det tar juryen 13 timer å komme til enighet.

Tre og et halvt år etter at Louise ble utsatt for gjentatte overgrep på bakrommet, blir hun tilkjent 33 millioner kroner i oppreisning.

Dommeren sier at dette er penger som forhåpentligvis kan gjøre at Louise får et godt liv.

Louises advokat, Ann Oldfather, jubler.

– Louise har stått frem med det som skjedde mot henne, og det McDonald's mislykkes i å gjøre i tre og et halvt år, og denne juryen ga henne total rettferdighet, sier hun.

Og:

– Dette svir nok for McDonald's, om så bare i lommeboka.

– Ekstremt skuffet

I en uttalelse til WAVE 3, sier McDonald's-talsperson dette etter å ha anket dommen og deretter blitt avvist av lagmannsretten:

– Vi er ekstremt skuffet med dagens avgjørelse i lagmannsretten. McDonald's bestrider ikke det som skjedde med Ogborn var feil. Men, det har vært vår holdning gjennom hele denne saken at hun var offeret for en ondsinnet bløff utført av individer som ikke representerer McDonald's.

Stoler blindt på autoriteter

I 2012 kom indie-filmen «Compliance» ut, som er basert på Louise Ogborns opplevelse.

Nok en gang blir det blåst liv i den bisarre episoden på McDonald's-bakrommet, og seerne kan ikke begripe hvordan så mange lot seg forlede av mannen som ringte.

– Det finnes et hav av eksempler fra både forskning og virkeligheten som viser at mennesker har en tilbøyelighet til å stole blindt på autoriteter, avslutter psykolog Thorkildsen.

