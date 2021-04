Hver måned blir en spesiell gruppe i Norge utsatt for hackerangrep

Hackerangrep rammer folk i Norge i økende grad, men særlig en gruppe her i landet er særlig utsatt. Kinas minoritetsgrupper i Norge får nemlig hyppige varslinger om at et annet lands myndigheter prøver å ta passordet deres.

Kinas minoritetsgrupper i utlandet blir utsatt for hyppige hackingforsøk og det siste kom fra Facebook. Platformen opplyser på sin nettside at de har stanset et forsøk på å spionere på uigurer som bor utenfor Kina.

Facebook er ikke den eneste. Også Google sender hyppige varslinger til Kinas minoritetsgrupper i utlandet. En av dem er Den norske Uigurkomitéen.

«Obs! Et lands myndigheter prøver å ta passordet ditt.»

Denne setningen står nesten hele tiden øverst på komiteens e-postadresse og de får også slike eposter.

– Hackingforsøk har økt de siste årene. Det går ganske lang tid før vi får informasjon fra Gmail om at hackere prøver å ta passordet vårt, sier Adiljan Abdurihim til TV 2. Han er sekretær i komitéen.

Til TV 2 sender Adiljan Abdurihim et skjermbilde av varslingen de får fra Google. Foto: Privat

Hacket uten å vite det

Den norske Uigurkomitéen kritiserer kinesiske myndigheter for forfølgelse og undertrykkelse av uigurer i Xinjiang-provinsen.

Ifølge Abdurihim er det Kina som står bak angrepene.

Han sier angrepene er et slags forsøk på å true uigurer i eksil og tvinge dem til taushet. I tillegg forsøker Kina å varsle uigurene om at familiemedlemmer kan bli straffet for deres aktiviteter i utlandet.

Adiljan Abdurihim er sekretær i Den norske uigurkomitéen. Foto: Privat

– Hackerangrep skjer også for å samle mer informasjon og ha større tilgang til de som kanskje allerede er kartlagt, eller for å få informasjon som kan misbrukes, sier han.

Abdurihim forteller de mottar flere bekymringsmeldinger fra uigurere i Norge.

– En trykk på en link kan være skadelig, og vi frykter at mange blir hacket, ofte uten vite det, sier han.

Fakta om uigurene • Da Kina okkuperte Øst- Turkistan i 1949, byttet de navn på regionen til Xinjang. Området er Kinas største region, og dekker et område fire ganger så stort som Norge. • Uigurene kommer fra Xinjiang-provinsen i nordvest Kina. • Uigurer tilhører en muslimsk minoritet av tyrkisk avstamning. • Kinesiske myndigheter anklages for omfattende undertrykking av uigurene.

Bruker to telefoner

Den norske Uigurkomitéen anbefaler sine medlemmer å bruke såkalt to-faktor-autorisasjon og Abdurihim sier de har tatt kontakt med eksperter for å få opplæring i hvordan man kan beskytte seg i den digitale verden.

– Vi vet at mange uigurer for eksempel bruker to mobiltelefoner. En av dem brukes kun til kinesiske apper, sier han.

Abdurihim sier de også har anmeldt hackingforsøkene til PST, og at de informerer PST om de ulike metodene kinesiske myndigheter bruker mot dem.

En gang i måneden

Uigurene er ikke den eneste gruppen i Norge som har vært utsatt for dataangrep.

Den norske Tibet-komité får også lignende varslinger fra Google om at hackere som er støttet av et annet lands myndigheter prøver å ta passordet deres.

Den norske Tibet-komité får ofte slike eposter. Foto: Privat

Merethe Lind Jodalen er daglig leder i komitéen, og forteller TV 2 at de har blitt vant til å leve med hackingforsøk.

– Omtrent en gang i måneden får vi en slik beskjed. Vi vet at dette skjer mye med alle andre også, men de tar jo det privat, sier hun.

Fikk telefon fra PST

Før pandemien fikk de jevnlig besøk av politikere fra Tibets eksilregjering, og i forbindelse med disse besøkene har de opplevd flere flere tilfeller av dataangrep.

– I forbindelse med ett av besøkene fra den tibetanske eksilregjeringen fikk vi eposten vår hacket, sier hun.

Merethe Lind Jodalen sier at dataangrepene er en trussel. Foto: Privat

Deretter fikk Den norske Tibet-komiteen en telefon fra PST, der de ble bedt om et møte.

– De fortalte oss at vi var under overvåkning, sannsynligvis fra Kina, og at eposten vår derfor var blitt hacket, sier hun.

Nettsiden ble hacket

Også komiteens nettsider har blitt hacket. Ifølge Jodalen var dette et avansert dataangrep.

– Mange av lenkene ble hacket og folk som skulle klikke på lenkene kom til ubehagelige steder som for eksempel pornografiske nettsteder, sier hun.

Jodalen legger til at de nå har en rutine på å skifte passord og at de velger krypterte plattformer for å kommunisere.

Hun sier at de ikke har bevis for at angrepene kommer fra Kina, men at de antar at de har kinesisk opphav.

Nestlederen legger også til at angrepene kan tolkes som trussel.

– Vi opplever ikke at det er målrettet, men det er jo en form for trussel: «Husk at vi vet om dere og vet hva dere gjør». Det er et stort problem, fordi det er mer enn ubehagelig, legger hun til.

Forventer en høy aktivitet

Martin Bernsen er seniorrådgiver i PST. Han sier til TV 2 at dataangrep foregår hele tiden, men at de ikke har mulighet til å kommentere hva PST gjør med tips som de mottar.

Martin Bernsen fra PST Foto: Lise Åserud

– Alle opplysninger vi får, blir registret hos PST. Deretter gjør vi vurderinger av tipsene. Men det er ikke alltid så lett å gi en tilbakemelding til tipserne om hva som eventuelt skal gjøres eller ikke gjøres, sier Bernsen.

Han sier at PST ikke kan kommentere enkeltsaker eller situasjonen for uigurer, men han forteller om vanskeligheter med å finne svar på saker som flyktningspionasje.

– Innenfor feltet vi kaller for flyktningspionasje finnes det en del land som driver med trakassering eller forfølgelse av personer eller folkegrupper i Norge. De sakene er ofte forferdelig vanskelige å få noe svar på. PST har data innen Norge, og ofte skjer flyktningspionasje på tvers av landets grenser.

I PSTs nasjonal trusselvurdering 2021 står det at trusler i det digitale rom vil også fortsette i dette året.

– Den digitale trusselen fra statlige aktører er alvorlig, og ingenting tyder på at den blir redusert, står det vurderingen.

Journalisten bak artikkelen, Aysun Yazici, er en journalist fra Tyrkia som lever i eksil i Norge. Hun er tilknyttet TV 2s utenriksavdeling.