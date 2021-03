– Vi mente det jo ikke sånn da - du er jo norsk

Det florerer med innlegg og poster om «stop asian hate» for tiden. Etter covid-19-utbruddet har det vært en økning av hatkriminalitet mot asiatiske amerikanere. Dette har fått meg til å reflektere litt mer over min egen oppvekst, som jeg vil dele noen tanker om.

«Hvor er du fra?»

«Jeg er fra Norge»

«Men hvor er du EGENTLIG fra?»

«Jeg er fra Norge!»

Thea Fu Lin som liten. Foto: Privat

Fra jeg var liten hadde jeg alltid et sterkt behov for å passe inn og være «norsk».

Jeg husker det var viktig for meg å snakke norsk høyt da mamma og jeg gikk på butikken, for at alle de andre skulle skjønne at jeg var norsk.

Jeg nektet å snakke mandarin hjemme med mamma, fordi jeg ville snakke norsk.

Mandarin

Jeg var redd for å få en kinesisk aksent dersom jeg fortsatte å prate mandarin hjemme, for det var viktig for meg å vise alle at jeg var norsk.

Dette har ført til at jeg har glemt mye av språket jeg kunne, som også gjør at jeg ikke får kommunisert med pappa og andre slektninger på Taiwan slik jeg ønsker.

Det gjør meg trist å tenke på at viktigheten av å føle tilhørighet og føle meg norsk og lik de andre barna har gjort at jeg har mistet så mye av språket jeg en gang kunne, og må lære mye av på nytt nå, fordi det var så viktig for meg å være norsk.

På barneskolen kom andre barn og sa «ching chong kinamann», «skeive øyne», «smale øyne», ertet meg for etternavnet mitt, latet som om de snakket «kinesisk», dro øynene sine sideveis, osv.

Mobbet

Noe av bakgrunnen for navnet mitt «Thea» er at mamma – som selv vokste opp som asiat i en norsk kultur - ville gi meg et navn som var norsk, og som jeg ikke ville bli mobbet for på skolen.

Jeg ville ha blondt hår, og blå øyne, og gikk faktisk en periode med blå linser (lol) fordi jeg så gjerne ville være mer norsk.

Det hindrer ikke andre i å se at du er annerledes og ønsker å påpeke dette. Fraser som «guling, ching chong, kinamann, chipper, riskoker», ble jeg vant med. Hvis jeg sa ifra, så var jeg «sensitiv».

«Vi mente det jo ikke sånn da - du er jo norsk», var svaret jeg gjerne fikk.

Så da har jeg sluttet å være «sensitiv». Det preller bare av, selv om det noen ganger kan stikke litt innvendig.

Flied lice

Det er ikke noe jeg lenger tar meg nær av - jeg kan til og med selv si ting som «ca kvarter, flied lice, vålull, osv» og være litt «selvironisk» for å vise på forhånd at – du kan ikke såre meg med å si sånne fraser, for jeg sier de selv.

Jeg tar meg ikke nær av sånt – for jeg er jo norsk.

Jeg leste et sted: «Å mobbe sørøstasiatere vil jeg si er den mest aksepterte rasismen, og jeg opplever å høre ekstra mye av det fordi jeg er blandet og folk kan slå meg i skulderen og si «men Kim, du er jo norsk».

Thea Fu Lin. Foto: Privat

Dette kjenner jeg meg igjen i - siden jeg er norsk og føler meg norsk. Jeg er født og oppvokst i Norge, og vokst opp med norsk kultur og norske venner.

Genetikk

Likevel ser jeg annerledes ut og har genetikk fra en annen verdensdel. For to år siden var det en bil med noen unge gutter som skrek «ching chong» etter meg og latet som om de snakket «kinesisk».

Jeg ble provosert og ga dem en liten ørefik (les: bitch slap gjennom vinduet). Men jeg synes det er trist at dette skjer.

Mange tenker nok ikke alltid på utsagnene som rasistiske og mener ikke noe vondt med det - men det kan likevel være sårende å høre for en som kjemper en indre kamp om tilhørighet.

La oss vise forståelse for andre kulturer og akseptere at folk er annerledes, og ikke hate fordi man ikke selv forstår.

Heldigvis vokser man opp og jeg er i dag stolt av å være asiat og norsk.

#stopasianhate

