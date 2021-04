Slik forklarer Arsenal-legenden Ødegaard-negativiteten

Se Arsenal – Liverpool på TV 2 Sport Premium og Sumo lørdag fra 20.30.

669 kamper, 14 år som kaptein og vinner av ligatittelen i tre forskjellige tiår.

Arsène Wenger kalte ham for forsvarsprofessoren. Tony Adams er Arsenal-legende med store bokstaver. Få har hatt større innvirkning på klubben enn stopperkjempen, som ankom klubben som 14 åring og ble der til han la skoene på hyllen.

Når Adams snakker da lytter Arsenal-supporterne. Derfor var det mange som stusset da han var svært kritisk til Ødegaard-signeringen.

Han reagerte kraftig på at Arsenal valgte å låne en spiller som potensielt ødela utviklingen til en av deres egne unggutter. Han mente også at Arsenal heller burde forsterket forsvarsrekken.

– Det kan argumenteres for at de ikke trenger Martin Ødegaard. Som sportsdirektør i Arsenal henter man ikke han. Man bør heller få gode og sterke forsvarsspillere til klubben, sa Adams etter Ødegaards debut.

Adams står fortsatt for det han sa, men tar i bruk store ord om Ødegaard i et intervju med TV 2 etter å ha sett hva han har utrettet i Arsenal-drakten.

– Han kan potensielt bli en av de største spillerne som har spilt i Premier League. Det er mye som minner meg om Dennis Bergkamp.. Jeg seier ikke at han er en ny Dennis Bergkamp, jeg sier at det er mye med Ødegaard som minner meg om ham, sier Adams til TV 2.

Se hele intervjuet gratis på TV 2 Sumo fra lørdag morgen!

Derfor er han likevel kritisk til signeringen

Med offensive fremadstormende spillere som Emile Smith Rowe, Bukayo Saka og Gabriel Martinelli, mener Adams at det var unødvendig å forsterke laget i de offensive posisjonene.

Han var også svært kritisk til at Nicolas Pépé og Willian ble hentet til klubben.

– Argumentet mitt er at dersom han kommer i veien for utviklingen til noen av spillerne som allerede var i klubben, så burde vi nok sett etter andre typer spillere. Jeg vet at han er på lån, men spillere i andre posisjoner, spesielt på høyreback. Det var det jeg mente med uttalelsene, sier Adams til TV 2.

Midtstopperkjempen som spilte for Arsenal gjennom hele sin karriere mener hans første kommentarer ble tatt litt ut av kontekst, men det hindrer ham ikke i å stå for det han sa.

– Tingen er at når man henter han på lån, da må han spille. Det betyr at ungguttene i klubben får mindre spilletid. Det kan være deprimerende for de unge, men det kan faktisk også hjelpe dem. De får en ny spiller å spille sammen med, også får de mer hvile.

– Jeg står likevel for det jeg sa, men jeg føler det ble tatt litt ut av kontekst. Jeg synes Ødegaard er en fantastisk spiller. Jeg vil bare at de som rekrutterer spillere heller skal se på posisjoner hvor vi ikke allerede har store talenter, sier Adams.

Mener Ødegaard passer bedre med Lacazette enn Aubameyang

27. januar bekreftet Real Madrid og Arsenal at Martin Ødegaard skulle spille for London-klubben ut sesongen.

Like før landslagssamlingen traff nordmannen formen. Mål mot Tottenham og Olympiakos sendte Ødegaard til himmels blant Arsenal-supporterne.

Adams håper nå at Ødegaard kan skape det samme samarbeidet en tidligere fryktet duo hadde hos Arsenal.

JUBEL: Martin Ødegaard feirer med lagkameratene etter å ha scoret mot erkerivalen Tottenham. Foto: Nick Potts

– Vi hadde Dennis Bergkamp og Edu (nåværende sportsdirektør i Arsenal). Edu var veldig intelligent på banen og de kunne linke opp overalt. De visste hvor de hadde hverandre til enhver tid. De visste nøyaktig hvor og når løpet kom. Dermed ble det lettere å kombinere, sier Adams.

Arsenals største stjerne Pierre-Emerick Aubameyang har etter overgangen til Premier League blitt mer en kantspiller enn spiss. Noe Tony Adams passer Martin Ødegaard perfekt.

– Ødegaard trenger spillere han kan spille med. Han er ikke den raskeste, han er ikke den som løper i bakrommet. Han trenger ballen på midtbanen – mellom linjene. Da kan han sette opp medspillerne og kombinere med dem. Aubameyang er ikke helt en slik spiller, så der må han spille han gjennom. Lacazette er bedre i kombinasjonsspillet. Jeg synes Ødegaard spiller bedre med Lacazette, enn hva han gjør med Aubameyang.

– Ødegaard er øverst på Mikel Artetas ønskeliste

Da Martin Ødegaard måtte byttes ut mot Gibraltar i forrige uke tok det ikke lang tid før Arsenal-supportere fyrte seg opp på sosiale medier.

Det var tydelig at nordmannen er en spiller de vil se på banen når Premier League og Europa League går mot sluttfasen. Nå seiler også nordmannen opp som en av supporternes ønskesignering i sommer.

Ifølge Charles Watts som er Arsenal-korrespondent for nettstedet Goal er Ødegaard øverst på Mikel Artetas liste den kommende sommeren.

«Arsenals hovedmål etter sesongen vil være å finne en måte å få beholdt Martin Ødegaard. Arsenal har ingen klausul i lånekontrakten, men er enig med Real Madrid om å diskutere Ødegaards fremtid etter sesongen. De ønsker å signere ham permanent, men det er usikkert om Real Madrid er åpen for det.» Skriver Watts denne uken. Han skriver også at et nytt lån kan være en mulighet.

Tony Adams tror det bare er et spørsmål om tid før supporterne får se Martin Ødegaard på sitt aller beste.

– Jeg tror Ødegaard nærmer seg. Han blir mer og mer selvsikker. Det tar tid utenfor banen også å venne seg til en ny klubb. Omgivelsene i Premier League er også krevende. Det er en annerledes liga enn La Liga. Det er annerledes miljø og forventninger. Alle disse tingene tar tid. Jeg tror han kommer til å bli bedre og bedre, sier Adams til TV 2.

Se Arsenal – Liverpool på TV 2 Sport Premium og Sumo lørdag fra 20.30.