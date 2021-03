Mann fremstilles for varetektsfengsling etter brann i fire campingvogner

Denne helgen måtte brannvesenet rykke ut til en rekke branner i campingvogner. Nå er en mann i 20-årene mistenkt i saken og fremstilles mandag for varetektsfengsling.

Klokken 04.10 lørdag morgen fikk nødetatene melding om brann i en campingvogn i Regine Normanns vei på Stokmarknes.

– Brannen spredte seg videre til et bolighus, der fire beboere evakuerte seg selv, sier operasjonsleder Kjetil Kaalaas.

Mens slokkingen pågikk her, oppdaget brannmannskapene at det kom røyk fra en annen campingvogn rundt 150 meter unna. Dermed måtte de slokke denne brannen også.

Politiet mistenker at brannene er påtent og pågrep lørdag to personer. En av de to ble sluppet kort tid etter, mens mistanken mot den andre personen, en mann i 20-årene, er styrket gjennom etterforskningen.

– Den pågrepne mannen som er hjemmehørende i Vesterålen blir i dag framstilt for varetektsfengsling, skriver politiet i en pressemelding.

Undersøker fire branner

Politiet undersøker nå flere campingvogn-branner fra helgen, som de mener kan være påsatt.

Fredag kveld brant det i en campingvogn på Lilleheia på Sortland.

Natt til lørdag brant det igjen i en campingvogn, denne gangen i Regine Normanns vei i Stokmarknes. Brannen spredde seg til et hus som ble totalskadd.

Samme natt begynte det også å brenne i en campingvogn i Nordnesveien, også dette i Stokmarknes. Eneboligen ble totalskadd, men ingen beboere kom til skade i brannen.

Søndag ble det oppdaget en brann i enda en campingvogn. Politiet sjekker om denne kan knyttes til de øvrige hendelsene.

Flere vitneavhør

Selv om politiet har pågrepet en person pågår det nå en bred etterforskning.

– Det har i helga vært gjennomført en rekke vitneavhør og politiet har vært på de aktuelle åstedene med kriminalteknikere, skriver politiet.

Det er foreløpig for tidlig å si noe om hva som er årsaken til at brannene startet, men politiet mener brannene kan være påsatt.

– Politiets mistanke om at brannene er påsatt er styrket gjennom etterforskningen, uten at vi på dette tidspunktet kan gå nærmere inn på hva etterforskningen har vist.