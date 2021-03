Nedslående beskjed til russen – russetreff avlyses

Det opplyser arrangøren selv på sine hjemmesider.

– Vi må dessverre avlyse Landstreff Stavanger i 2021. Vi har fulgt utviklingen tett, forsøkt å finne alternative former for et Landstreff og håpet i det lengste å kunne gjennomføre – men med situasjonen og de pålagte begrensningene som vi nå står overfor måtte vi til slutt innse at det ikke er mulig å samle 15 000 russ til festival i år, står det i meldingen.



Arrangøren sier videre at dette er en tøff beslutning, men understreker at alle som har kjøpt billett enten vil få tilbud om å benytte denne neste år, eller få refundert pengene.



– Vi er beundret over den innsatsen dere har gjort for fellesskapet under pandemien. Selv om russetiden blir annerledes, håper vi den blir fin likevel. Bygg gode vennskap og skap minner for livet sammen med de du bryr deg mest om, skriver arrangøren avslutningsvis.