Svein Rogers tuja-hekk ble ødelagt – får ikke erstatning

– Det må jo være likhet for loven. Det kan ikke være noen regler for oss vanlige og ikke de andre, sier Ingebrigtsen.

Svein Roger Ingebrigtsen bor i Horten kommune, rett ved fylkesvei 18. I årevis har han prøvd å få Vegvesenet til å erstatte tujahekken hans som står ut mot veien.

– De kommer kjørende fra byen, retter fresen rett mot hekken og blåser salt, snø og grus rett igjennom den, forteller Ingebrigtsen.

Grønt og skjønt frem til 2010

Ingebrigtsen plantet hekken selv i 2001 og var fornøyd med hvordan de vokste.

– De var så grønne og fyldige, tett fra bunnen av og helt til topps.

FYLDIG: I nesten 10 år stod hekken urørt og fin ut mot veien. Foto: Google Street View 2009

I årene 2001 – 2010 ble snøen i gaten alltid ryddet vekk ved at snøen ble frest direkte opp på lastebil, men så endret det seg.

– De begynte å rette snøfresen rett mot trærne, forteller Svein Roger.

Slik var det sporadisk i årene fremover, men i 2019 slengte flere naboer seg på og klaget over prosedyren.

– Naboen min tok et kraftig oppgjør med dem, og fikk som svar at de skulle snakke med entreprenør og slutte med denne prosedyren for snørydding.

TYDELIG LINJE: Man kan se et klart skille fra hvor fresestrålen har gått. Foto: TV 2 hjelper deg/Aaseby

Etter dette begynte de å frese snøen direkte opp på lastebil igjen, men til liten nytte for Ingebrigtsen.

– Her er det allerede for seint, her er det alt ødelagt.

– Helt latterlig

Etter skadene på hekken tok Ingebrigtsen kontakt med Statens vegvesen for å høre om de ville stå ansvarlige for ødeleggelsene.

– Jeg henviste til skaden på hekken og det som hadde skjedd her, men det tok en stund før jeg fikk et svar fra deres juridiske avdeling.

I svaret han fikk stod det at de ikke var erstatningspliktige for skadene på hekken, og at man som nabo til vei må tåle slikt vintervedlikehold.

«Tilfeller hvor en teoretisk kunne tenkt seg at erstatning kunne være aktuelt vil være hvor snøen er lesset av lastebil slik at den har blitt liggende over hekken som igjen har tatt skade.»

– Det er jo helt latterlig det svaret man får. Kan jo ikke være noen forskjell på om det er en lastebil eller en fres som ødelegger hekken.

– Hadde det vært slik at jeg hadde ødelagt noe som var deres så ville jeg vært nødt til å betale, så hvorfor skal ikke de betale når de ødelegger noe som er mitt?

– Kan sees som en innrømmelse av ansvar

Forbrukeradvokat Ola Fæhn forteller at regelverket er slik at de skal unngå skade så godt det lar seg gjøre og at det kommer ned til ansvar og skyld.

BRUK HODET: Forbrukeradvokat Ola Fæhn forteller at det handler om ansvar og skyld. Foto: TV 2 hjelper deg/Molland

– Grensen for når det er ansvar eller ikke er en bruke-hode-regel, man må bruke hodet, sier Fæhn.

Han forteller videre at det er lov å frese snøen på eiendommene ved veien, men at en endring i praksisen kan sees på som en innrømmelse av ansvar.

– Når man ser i praksis at det tar skade, har fått klager på dette og så endret denne praksisen for å unngå slike skader, så har man innrømmet ansvar mener jeg, sier advokaten.

- Problemet er Tuja

Statens vegvesen opplyser at Fylkeskommunen tok over all drift av veien i 2020 og at de alltid har vært eier av veien. Derfor møter vi seksjonsleder for drift og vedlikehold i Vestfold og Telemark fylkeskommune, Trond Haugstad.

FEIL HEKK: Trond Haugstad mener at Ingebrigtsen rett og slett har feil hekk. Foto: TV 2 hjelper deg/Molland

– At hekken ser slik ut, skyldes at det er en tujahekk og den er enkelt sagt ikke det mest fornuftige å sette i nærheten av en vei hvor det drives vintervedlikehold.

Han forteller videre at de ikke ser det som en innrømmelse av ansvar ved å endre prosedyren for snøfjerning.

– Det er flere steder hvor man ikke har den prosedyren ved å frese på lastebil. Mange steder blir det frest på hager og hekker.

Videre forteller han at man må tåle at snø kommer inn på eiendom som følge av brøyting, da man også har fordeler med å ha en nærliggende vei som blir vedlikeholdt.

– Hvis jeg nå fjerner hele hekken, så vil veiskulderen bli svak og dårlig, er det en jobb dere vil gjøre noe med, spør Ingebrigtsen.

– Det betyr at du vil få et ansvar om å rette opp forholdene slik at det ikke er fare for at veien raser ut. Man skal ikke legge ulempe på andre, forteller Haugstad.

– Nå kommer motorsaga frem

Det ble ingen enkel løsning for Ingebrigtsen, men nå vet han i hvert fall hva som skal skje med hekken.

– Nå skal motorsagen frem, og så skal den ned ganske fort, så blir det nok ingen ny tujahekk, nei.

Selv om det ikke blir noen erstatning, mener Ingebrigtsen det uansett har vært viktig å fortelle om det han har opplevd.

– Jeg hadde ikke forventet at de skulle innrømme noen verdens ting, men jeg synes det var veldig bra å få satt fokus på dette slik at det kanskje kan hjelpe andre som er i en lignende situasjon, sier Ingebrigtsen.

