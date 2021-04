Behandlingen finnes for kreftsyke Andrea (34) – staten sier nei

I oktober fikk gravide Andrea (34) sjokkbeskjeden om at hun hadde kreft. Etter flere mislykkede cellegiftkurer gjenstår ett behandlingsalternativ, men det vil ikke staten betale for.

– Det er trist at man setter en prislapp på livet til folk. Det er tøft å tenke på at staten mener man ikke er verdt de pengene, sier Andrea Fjellheim (34).

Trebarnsmoren hadde gått med intense smerter av og på i skulder- og brystregionen i nesten et halvt år, og blitt sendt frem og tilbake mellom fastlege, legevakt, fysioterapeut og akupunktør, uten at noen oppdaget hva som var galt.

I slutten av september ble smertene så intense at Andreas samboer, Georg Vikra (33), ringte ambulanse og fikk henne til sykehus. Der ble det tatt røntgenbilder, og legen så med en gang at noe ikke stemte.

Gravid og kreftsyk

På sykehuset fikk de sjokkbeskjeden.

Andrea, som var gravid i syvende måned, hadde lymfekreft.

Hun ble sendt til Haukeland universitetssykehus i Bergen, og situasjonen ble raskt verre. I flere dager måtte de bli på sykehuset, før de til slutt havnet ved et veiskille.

– Hun hadde så mye væske rundt hjertet at hun mistet bevisstheten. Livet stod i fare, forteller samboeren.

Midt i brystet hadde Andrea en 10 centimeter stor kreftsvulst, og cellegiftbehandlingen måtte starte så raskt som mulig.

MED DATTEREN: Lille Ea (6 mnd) kom til verden under dramatiske omstendigheter. Foto: Privat

Det førte til en langhelg med cellegift, før det ble besluttet at babyen i magen måtte ut. Fødselen ble igangsatt, og tirsdagen etter Andreas første helg med cellegift, kom lille Ea til verden.

Resistente kreftceller

Kun tre dager senere begynte et intenst behandlingsregime med cellegiftkurer.

– Mandager til fredager fikk Andrea cellegift døgnet rundt, før hun i helgene kunne dra hjem, forteller samboer Georg.

Samme behandling ble gjentatt fem ganger, som normalt skal gjøre pasienten frisk. Det skjedde ikke for Andrea, og når man ikke blir frisk, tyder det på at kreftcellene er motstandsdyktige mot cellegiften.

Håp om ny behandling

På et halvt år har Andrea nå rukket å begynne på sin tredje variant av cellegift. Dersom det ikke hjelper, er det få behandlingsalternativer igjen.

MED FAMILIEN: Andrea og samboeren Georg sammen med barna (f.v.) Lotte (3), Ea (6 mnd) og Anders (4). Foto: Privat

– Den siste muligheten da er å få lokal strålebehandling, men fordi det kan være flere kreftsvulster, er prognosen dårligere, sier Andrea.

For at trebarnsmoren skal få beholde livet har hun nå håp om en annen type behandling, etter råd fra overlegen som har behandlet henne.

Behandlingen, som kalles CAR-T, går ut på at såkalte T-celler hentes ut fra blodet til pasienten. Deretter sendes prøven til et laboratorium i USA, der T-cellene prepareres slik at de kan gjenkjenne og binde seg til pasientens kreftceller når pasienten får cellene tilbakeført.

Behandlingen finnes - men staten sier nei

Det er vanskelig å si sikkert hvor mange som blir friske med CAR-T, men studier har vist at omtrent halvparten av de som får behandlingen fortsatt lever tre år etter avsluttet behandling.

Mange av disse er sannsynligvis kurert for lymfekreft.

I Norge dekker staten behandling med metoden av enkelte typer blodkreft – men ikke for Andreas krefttype, diffust storcellet B-lymfom, til tross for lovende forskningsresultater.

FØR SYKDOMMEN: Andrea håper staten vil få øynene opp for behandlingen, så flere kan få muligheten til å bli frisk. Foto: Privat

Prislappen for behandlingen er på omtrent 3 millioner norske kroner, og vurderingen i dag er at kostnaden er større enn mulig nytte. Dermed får ikke Andrea sjansen til å prøve ut behandlingsmetoden på statens regning.

– Staten har et regnestykke for hva et liv er verdt, og de mener det blir for dyrt, sier Georg.

– For dyrt for mitt liv, sier Andrea.

I andre land i Europa er behandlingen tilgjengelig også for lymfekreftpasienter med Andreas krefttype - blant annet i Sverige.

Sterkt anbefalt

Legen som har behandlet Andrea ved Haukeland universitetssykehus, Anne Turid Bjørnevik, mener behandlingen burde vært tilgjengelig for flere i Norge.

– Behandlingen gir betydelig økt sjanse for overlevelse for denne pasientgruppen, som dessverre har en veldig dårlig prognose ellers, sier Bjørnevik.

CAR-T-behandlingen ble sterkt anbefalt av Norsk lymfomgruppe da det var oppe til vurdering i februar i fjor. Anbefalingen ble avslått fordi den mulige gevinsten ble vurdert som for liten i forhold til prisen.

ANBEFALER BEHANDLINGEN: Lege Anne Turid Bjørnevik mener flere burde få tilbud om CAR-T. Foto: Privat

Totalt er det snakk om rundt 20 personer i løpet av et år som befinner seg i samme situasjon som Andrea, og som kunne overlevd ved hjelp av CAR-T.

– Det er folk som kunne hatt mange gode år foran seg, der de kan både jobbe og betale skatt. Det er mange potensielle leveår som gevinst, sier Bjørnevik.

Hun synes det er synd at ikke CAR-T er tilgjengelig for flere kreftpasienter, som ellers ikke har statistikken på sin side når ordinær behandling ikke fungerer.

– Det er en aggressiv sykdom, man kan ikke forvente å overleve. Men det finnes eksempler som motbeviser det, sier Bjørnevik.

Til vurdering

Tidligere har to varianter av CAR-T blitt tatt opp til vurdering, men Beslutningsforum for nye metoder avgjorde den gang at metoden ikke skulle brukes i behandling av lymfom.

– Begge disse to metodene er nå under revurdering, sier kommunikasjonsrådgiver i Helse Sør-Øst, Nina Cecilie Olkvam, til TV 2.

Olkvam bekrefter at årsaken til det opprinnelige avslaget er at Beslutningsforum anså langtidseffekten av behandlingen som usikker, med prisen sett i forhold til den kliniske effekten.

Nå er det imidlertid bestilt metodevurdering også for en tredje variant av CAR-T til lymfombehandling. Det er foreløpig ikke kjent når vurderingen vil være ferdigbehandlet, men for Andrea vil det uansett være for lenge å vente.

– Et klasseskille

Nylig fikk Andrea tilbud om behandling i Sverige, der det offentlige betaler behandlingen for svenske borgere. For Andrea vil det koste opp mot 4 millioner kroner å få råd til behandling, kost og losji, og pengene må hun skaffe selv.

– Det er som å få beskjed om at man kan bli frisk, men at man ikke har råd til det. Det skaper et klasseskille i Norge som vi ikke burde ha, sier samboer Georg.

Han understreker at liv og helse kommer først, og at familien vil betale det det koster for å forsøke å redde Andreas liv. Allerede 14. april begynner Andrea behandlingen i Sverige.

– Det kom litt brått på, men det er bare å hive seg rundt, sier Georg.

Onsdag har i overkant av 6.000 personer bidratt til å samle inn over 2 millioner kroner til Andrea gjennom en spleis, som skal hjelpe til å finansiere behandlingen.