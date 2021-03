RBK-spissen var på Sveriges landslag – så ringte landet familien måtte flykte fra

Se Montenegro – Norge på TV 2 og Sumo tirsdag fra 20.00

I 1992 flyktet familien Islamovic fra krigen i Jugoslavia. De søkte om asyl i Sverige, men fikk avslag. De bestemte seg for å søke igjen. Denne gangen fikk de grønt lys.

Familien endte opp i den lille byen Hudiksvall og to år senere ble sønnen Dino født. Det tok ikke mange år før familien så at gutten deres hadde et spesielt talent, men det skulle ikke ta skikkelig fyr før de flyttet til Malmö.

Det var i hjembyen til Zlatan Ibrahimovic at Dino Islamovic skulle få sitt store gjennombrudd.

Som 18-åring fikk han være med storklubben på treningsleir i Florida. Han fikk også tilbud om kontrakt med klubben, men Islamovic hadde fått et tilbud som fristet mer. Den engelske klubben Fulham ville ha ham.

Oppholdet i Fulham ble aldri noen suksess og to år senere ble han solgt til nederlandske Groningen. Heller ikke der løsnet det for spissen. Veien gikk videre Trelleborg og Östersund.

30. desember 2019 signerte han for Rosenborg, og ti dager senere fikk han debuten for Sveriges landslag i en treningskamp mot Moldova. Tre måneder senere gjorde han helomvending og offentliggjorde at han hadde bestemt seg for å droppe Sveriges landslag. Han ville heller spille for foreldrenes hjemland, Montenegro.

– Jeg hadde hatt kontakt med Montenegro ganske lenge før jeg bestemte meg. Jeg fikk debuten min for Sverige, men så tok Montenegro igjen kontakt etter det, da kom det til et punkt hvor jeg måtte ta en beslutning. Jeg var 26 år gammel og ville spille landslagsfotball. En karriere er ganske kort, og jeg brenner for begge landene. Jeg er veldig glad for at jeg har fått spille for begge to, sier RBK-spissen til TV 2.

RBK: I sin første sesong i Trondheim scoret Dino Islamovic tolv seriemål på 27 kamper. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

– Jeg har aldri sett Norge spille

Etter debuten for Montenegros landslag har Islamovic fått syv landskamper, men hans første mål må han fortsatt jakte. Etter å ha vunnet komfortabelt over både Latvia og Gibraltar er Norge neste utfordring.

Nederland, Tyrkia og Norge er lagene som har blitt hyppigst nevnt fra kvalifiseringsgruppen. Noe RBK-spissen synes er merkelig.

– Jeg tror faktisk vi er ganske undervurderte. Jeg tror vi har flere gode spillere enn hva folk tror, sier Islamovic til TV 2.

Monaco-spiller Stevan Jovetic og Atlético Madrid-spilleren Stefan Savic er landets største stjerner.

På spørsmål om hva han tror Norges største svakhet er svarer han dønn ærlig. Han har aldri sett Norges landslag.

– Jeg vet faktisk ikke. Jeg har aldri sett Norge spille, men jeg vet at de har et bra landslag. De har fått inn flere gode offensive spillere de siste årene med Erling Braut Haaland, Martin Ødegaard og Alexander Sørloth. Det kommer til å bli en tøff kamp.

– Du frykter ikke Haaland?

– Jeg har ikke tenkt på det. Jeg fokuserer bare på kampen, jeg tenker ikke på Haaland, sier Islamovic.

STJERNE: Stevan Jovetic har scoret tre mål på landets to første kvalikkamper. Foto: Ints Kalnins

– Jeg tror vi vinner

Han letter likevel litt på sløret rundt Norges stjernespiss.

– Norge har mange gode spillere. Det har kommet frem veldig mange gode de siste årene. Man kan ikke unngå Haaland, og det han har fått til i Dortmund. Sørloth ble toppscorer i Tyrkia, også har man Ødegaard.

Etter tapet mot Tyrkia er Norge trolig avhengig av tre poeng mot Montenegro for å i det hele tatt ha en mulighet til avansement fra gruppen. Drømmen om et sluttspill for Norge har derimot Islamovic planer om å ødelegge.

– Jeg tror på seier. Jeg tror vi vinner. Vi har iallfall store sjanser til å gjøre det, sier spissen.

