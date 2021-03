Avslører flere sjokkgjensyn

Den populære amerikanske TV-serien Grey's Anatomy er inne i sin 17. sesong.

Med koronapandemien som bakteppet valgte produsent Krista Vernoff å rette fokus mot pandemien, også på Grey Sloan Memorial Hospital.

– Vi har en mulighet og et ansvar til å vise hvordan koronaviruset har påvirket helsearbeiderne som har gått i frontlinjen, fortalte hun på programmet Quaranstreaming: Comfort TV That Keeps Us Going.

Men det er ikke bare koronasesongen som har skapt overskrifter for TV-serien.

Karakterer returnerer

Så langt har nemlig flere kjente og kjære karakterer dukket opp i løpet av sesongen.

Da selveste Patrick Dempsey (55), som spilte doktor Derek Sheperd i 11 sesonger, plutselig dukket opp i koronasesongen, fikk fansen hakeslepp. Også den kjente og kjære karakteren George O'Malley, spilt av Theodore Raymond Knight (48) har gjort sitt inntog i serien.

Nå kan imidlertid skuespiller Camilla Luddington (37), som spiller Josephine «Jo» Wilson, avsløre at flere stjerner vender tilbake.

NB: Inneholder spoiler om de neste episodene av Grey's Anatomy.

To kjære karakterer

Da Luddington gjestet programmet The Kelly Clarkson Show, uttalte hun nemlig at årets sesong kom til å bli enda villere.

– Denne sesongen har vært vill hittil, fordi McDreamy (Patrick Dempsey) dukket opp i første episode. Jeg ber alle om å fortsette å følge med, for vi har så mange uventede folk som kommer tilbake, du kan ikke en gang forestille deg, sa hun.

Til Clarkson avslører Luddington to skuespillere som gjør comeback.

– Sarah Drew, som spiller April Kepner, kommer tilbake for en episode, sa hun, og la til at det er ventet mange overraskelser for resten av sesongen.

RETURNERER: Lexie Grey og April Kepner er to av de tidligere karakterene som returnerer til TV-serien. Foto: LANDMARK MEDIA/Alamy / STELLA Pictures

Én annen kjent karakter som dukker opp er skuespiller Chyler Leigh (38), som spilte Lexie Grey.

I en ny promovideo avslører TV-serien at hun også vil dukke opp i løpet av kort tid på Grey Sloan Memorial Hospital.