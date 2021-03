Flere tusen kommer hver dag

I ly av nattens mørke krysser menneskesmuglerens gummibåt Rio Grande.

Om bord er en kvinne fra Honduras og en småbarnsfamilie fra El Salvador. De har betalt 600 dollar for den 60 meter lange båtturen over Rio Grande, fra Mexico til USA.

– Slå av telefonene deres og følg stien herfra, sier smugleren i det migrantene går i land.

Så snur han båten, og forsvinner inn i mørket i det han padler tilbake til Mexico. Der venter nye passasjerer.

RIO GRANDE: Menneskesmuglerne kjører i skytteltrafikk over elven som skiller USA og Mexico. Foto: FRFT

Biden ga håp

De som har kommet seg trygt i land på amerikansk jord, trasker oppover stien.

En mor har minstejenta på armen og faren har et godt grep om sønnens hånd, i det familien tar fatt på en ny etappe på reisen mot det de håper skal bli et bedre liv.

NYE INSTRUKSJONER: Etter at Joe Biden overtok makten i USA, har grensevaktene fått beskjed om ikke å avvise familier med små barn og barn som reiser alene. Foto: FRFT

– Joe Biden sa han skulle hjelpe migrantene, sier familiefaren.

– Og det er bra, for vi har ikke noe å leve av i hjemlandet vårt, forteller kona.

De fleste migrantene er fra land som El Salvador, Guatemala og Honduras, og flykter fra fattigdom, vold og ødeleggelsene etter to voldsomme orkaner.

Håpet deres er at det er lettere å få opphold i USA etter at Joe Biden ble president. Tilstrømningen har økt kraftig siden han overtok makten i januar, noe presidenten har fått krass kritikk for fra republikansk hold.

Avviser ikke barn og barnefamilier

100.000 personer ble i februar pågrepet av amerikanske grensevakter. Tallet blir trolig høyere i mars, ettersom det anslås at rundt 5000 mennesker har forsøkt å ta seg inn i USA hver dag denne måneden.

– Ikke kom. Ikke forlat hjembyen eller lokalsamfunnet ditt, er Joe Bidens beskjed til migrantene. Uten at det ser ut til å stanse tilstrømningen.

FØRSTE MØTE MED USA: Hver dag kommer det barnefamilier som håper de kan få opphold i USA. Foto: FRFT

Biden har skrinlagt deler av tiltakene som Donald Trump innførte for å hindre innvandring.

Administrasjonen understreker at grensen mot Mexico er stengt, og sier at de fleste voksne som tar seg ulovlig inn i USA blir avvist.

Men Biden vil ikke tvinge barn ut på en farefull returreise.

– Det betyr ikke at de vil få varig opphold i USA, men at vi vil se på saken deres og behandle dem humant, sier pressesekretær i Det hvite hus, Jen Psaki.

Små barn reiser alene

På en parkeringsplass i byen Roma i Texas sitter en gruppe nyankomne migranter.

Blant dem er sju år gamle Justin og lillesøsteren hans Daisy.

SENDT TIL USA AV MOREN: Moren til sju år gamle Justin og lillesøsteren Daisy håper de kan få et bedre liv i USA, og at hun kanskje kan komme etter. Foto: FRFT

De forteller navnet sitt til grensevaktene. Med seg har de telefonnummeret til en slektning i USA, som ingen av de kjenner.

Justin sier han ikke ville reise, men at moren sa det var til det beste.

– Mamma sa dette er min sjanse, og at vi kanskje vil få se henne igjen en dag.

Sprengt mottaksapparat

Bare i februar ankom det nærmere 9500 enslige mindreårige, de yngste ned mot seks år, ifølge USAs sikkerhetsminister Alejandro Mayorkas.

FRA NICARAGUA: To søstre, ti og tretten år gamle, har reist alene gjennom tre land for å komme seg til USA. Foto: FRFT

Det gjorde at mottaksapparatet ble fullstendig sprengt.

Mer enn 16.000 barn sitter nå i amerikanske myndigheters varetekt ved grensen. Mange av mottaksanleggene har fått kritikk for å være overfylte og ha dårlige forhold.

Myndighetene sier de nå vil åpne åtte nye mottakssentre langs den sørlige grensen. Det vil gi 15.000 flere sengeplasser, noe som innebærer en dobling av dagens kapasitet.