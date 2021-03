Ser du hvorfor lampen ligger til salgs for tusenvis av kroner?

Uglelampen har fått økt popularitet etter at komiker Trond Fausa Aurvåg tok den med gjentatte ganger på «Kongen befaler».

Plutselig ligger det flere Finn.no-annonser ute hvor folk ønsker å selge uglelamper med skjelldekor.

Hvorfor? Den har blitt en slags maskott fra årets sesong av «Kongen befaler», og Aurvåg prøvde å kvitte seg med den i flere episoder.

GOD RESPONS: Det er mange som ønsker å kjøpe lampen til Krantz. Foto: Finn.no/Skjermdump

Kjendislampe

Komikeren avslørte at det var kona som hadde kjøpt flere sliker lamper, og at de kostet 400 kroner per stykk.

Selv var han på ingen måte glad i lampene, og prøvde derfor å kvitte seg med dem gjennom TV Norge-programmet.

Aurvåg hadde nok gjort lurt i å spare på én av lampene, for de har gått betydelig opp i pris etter at de tok steget inn i rampelyset.

ARTIG: Krantz sier prisen egentlig var ment som tull, men at mange meldte interesse. Foto: Privat

10.000 kroner

Det er flere som prøver å selge lampene for rundt 10.000 kroner. Én av dem heter Linus Krantz og bor i Harstad. Foreldrene kjøpte lampen på et loppemarked i Kungshamn i Sverige på 90-tallet.

– Etter at jeg så det var så mye fokus på uglelampen til Trond Fausa Aurvåg på «Kongen befaler», så tenkte jeg at nå må jeg bare prøve og legge den ut, sier han til God kveld Norge.

Hvorfor han prissatte den til 10.000 kroner er litt tilfeldig.

– Prisen er mest kødd egentlig, men jeg hadde ingen andre lamper å sammenligne den med, jeg fant ingen. Så da ble det 10.000 kroner.

Krantz avslører at flere hundre har tatt kontakt med ham og kommet med bud, men han har ikke solgt til prisantydning enda.

– Annonsen var vist 30.000 ganger på tre dager. Folk ser ut til å like den ironiske annonsen.

KJENDISGJENG: Aurvåg var en av kjendisene som imponerte mest i årets sesong, men det var til slutt Jenny Skavlan som stakk av med seieren. Foto: TV Norge/Discovery

En «gave» til svogeren

Det er ikke helt utenkelig at han får solgt den for 10.000 kroner. De fleste som prøver å selge lampene har lagt den ut for salg i samme prisklasse.

Heidi Johannesen har delt en annonse hvor hun skriver at hun ønsker å kjøpe uglelamper. I løpet av kort tid hadde hun 20 uleste meldinger i innboksen.

– Innboksen på Finn.no har jo tatt helt av etter dette innlegget her, og jeg synes jo det er utrolig morsomt. Dessverre er jeg ikke villig til å legge ut 10.000 kroner for den, da den hverken er dyr eller pen i utgangspunktet.

Hun var forberedt på å bla opp noen hundrelapper, ikke tusenlapper. Bruksområdet til lampen presenteres med en god dose humor.

– Egentlig skal den kun brukes som «nok en hyggelig bursdagsgave» til et familiemedlem. Jeg har på ingen måte tenkt å dekorere mitt eget hus med denne grusomme ugla, men det hadde vært moro å dekorere min svogers hus med den, da den så klart vil bli levert uten byttelapp.