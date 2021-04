Jan Thomas skal lede Linnis jakt på drømmeprinsen

GOD KVELD NORGE (TV 2): – Jeg skal gjøre mitt aller beste for at Linnis «Harlem» runder det hjørnet sånn at hjertet hennes også gjør et par ekstra hopp.

I mars i fjor fikk TV-seerne endelig se om Jan Thomas hadde funnet kjærligheten i «Jan Thomas søker drømmeprinsen».

Det hadde han i aller høyeste grad, for halvannet år etter innspillingen i Sør-Afrika, er Jan Thomas (54) og hans utkårede Harlem Alexander (33) lykkeligere enn noen gang.

– Jeg blir alltid sånn «choked up» når jeg snakker om dette, for da kommer minnene tilbake, alle de sterke inntrykkene, sier Jan Thomas til God kveld Norge.

– La Linni Meister være igjen i Oslo

Nå er kjendisstylisten klar til å hjelpe sin gode venninne Linni Meister (35) i søken etter en like god match som han selv fant.

I august når innspillingen av «Linni søker drømmeprinsen» starter, er det nemlig Jan Thomas som har programlederrollen. I tillegg skal han bidra i castingen av potensielle drømmeprinser.

– Jeg har jo vært i denne boblen selv. Dro ned med manus, garderobe, makeup-artister og stylister. Jan Thomas skulle på jobb! Så gikk det 15 sekunder før jeg bare kasta alt og var Jan, forteller han.

Han håper Linni kommer til å gjøre det samme.

LEDER JAKTEN: Jan Thomas skal hjelpe sin venninne Linni Meister å finne kjærligheten. Foto: Andreas Fadum

– Ett av mine viktigste råd til Linni, er at hun lar Linni Meister være igjen i Oslo, og at Linni reiser til Kragerø med blanke ark. For de som skal bli med på reisen fortjener det. Jeg tror ikke hun jakter på noen som vil date Linni Meister. Både hun og jeg vil ha det som er ekte, sier Jan Thomas.

– Og «against all odds» så klarte jeg det.

Sittet i sofaen i to år

Han understreker at kjærligheten mellom Harlem og han er sterkere enn noen gang.

– På vår første date dykket vi med hvithai. Vi bodde i en mansion i Sør-Afrika. Det var ville dyr, ville menn, det var galskap, ler Jan Thomas.

Kontrasten til livet hjemme ble stor.

– Vi kom hjem til Norge, veldig forelsket, veldig usikre, og måtte leve i skjul i seks måneder. Og så kom koronaen etter det. Så vi har jo sittet på sofaen og måttet bli kjent med hverandre, vi snakker til hverandre, vi ser på TV. Dette har vi gjort i snart to år, og det har gjort oss sterkere.

Han utbryter:

– Har vi overlevd dette, da er det liv laga!

Utelukker ikke barn

I fjor høst fikk et Instagram-bilde av paret kommentarfeltet til å koke, da Harlem tagget med emneknaggene #dads og #pappaer.

Det viste seg å være valpen Tyr som var i vente.

Men Jan Thomas utelukker slettes ikke at det kan komme et barn også en dag.

– Jeg har sagt dette før, og jeg sier det med glimt i øyet, det er ingenting som er umulig. Det har jeg faktisk bevist. Nå sitter Harlem og jeg her nesten to år senere og gleder oss til å ta fatt på livet. Man utelukker ikke noen ting i det hele tatt, sier han, og legger lattermildt til:

– For to menn krever det planlegging og dialog, det er ikke sånn at det plutselig bare skjedde en kveld. Gudene vet vi har prøvd.

Drømmer om hus

Paret har også rukket å kjøpe leilighet sammen, på Oslos beste vestkant. Men allerede nå vurderer de å flytte på seg igjen.

– Det er ingen hemmelighet at jeg lenge har drømt om et eget hus, en strandtomt, en oppkjørsel. Litt mer boltreplass, sier Jan Thomas.

Han understreker at hvis det perfekte huset dukker opp, så slår de til.

– Det tenker jeg sier mye om forholdet vårt. Harlem og jeg er ikke bortskjemte med mye støy, vi har bare hatt hverandre å lene oss på. Hvis vi nå vurderer å flytte litt utenfor byen for å skjerme privatlivet også, sier det litt om hvor fantastisk det er når man finner drømmeprinsen, utdyper han.

Nå håper han at Linni skal få oppleve det samme.

– Det er jo mitt mål da. Jeg skal gjøre mitt aller beste for at Linnis «Harlem» runder det hjørnet sånn at hjertet hennes også gjør et par ekstra hopp.