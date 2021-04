Mener Hagen møtte «kryptomannen» kort tid før kona forsvant

Det får TV 2 opplyst.

Fremdeles er «kryptomannen», en mann i 30-årene bosatt på Østlandet, siktet for medvirkning til frihetsberøvelse.

Politiet mener han har spilt en rolle som medvirker i Lørenskog-saken.

– Min klient er like tydelig i dag som han var i sitt første avhør, på at han ikke har noe med dette å gjøre, sier mannens forsvarer, advokat Dag Svensson, til TV 2.

«En unggutt»

Allerede i et avhør dagen etter forsvinningen, mange uker før saken ble offentlig kjent, ville politiet vite hvor mye Hagen visste om kryptovaluta.

Årsaken var trusselbrevet som Hagen sier han fant i entreen da han kom hjem fra jobb 31. oktober 2018, dagen Anne-Elisabeth Hagen (68) forsvant.

Der er det beskrevet hvordan han skal betale ni millioner euro i kryptoalutaen monero for å få tilbake kona si, mens all kommunikasjon skal foregå i bitcoin, som er en annen kryptovaluta.

Hagen forklarte politiet at kunnskapen hans var overfladisk, og at han ikke forstod oppsettet i trusselbrevet. Han har likevel satt seg litt inn i bitcoins og teknologien bak, fortalte han, ifølge TV 2s opplysninger.

Politiet spurte Hagen hvem som visste om hans kompetanse på kryptovaluta. Hagen fortalte da for første gang om «en unggutt» han ikke husket navnet på. Unggutten er mannen i 30-årene som nå er siktet i saken.

Ifølge Hagen hadde de to møttes 7-8 ganger på hans arbeidsplass i Futurum Næringspark i Lørenskog. Han mente det siste møtet hadde vært før sommerferien.

Også «kryptomannen» har forklart at de to hadde sitt siste møte flere måneder før forsvinningen.

Den forklaringen tror ikke politiet noe på.

Politiet: 12-15 møter

Etterforskningsledelsen mener, ifølge TV 2s opplysninger, å kunne dokumentere at Hagen og mannen i 30-årene har hatt jevnlige møter fra sommeren 2017 til høsten 2018.

DIGERT: Futurum Næringspark på Rasta i Lørenskog huser flere selskaper, deriblant Tom Hagen Eiendom AS. Foto: Frode Sunde / TV 2

Blant annet har et vitne fortalt politiet at han så «kryptomannen» på Futurum Næringspark i oktober, samme måned som Anne-Elisabeth Hagen forsvant.

Politiet mener det er snakk om et sted mellom 12 og 15 møter totalt.

Konfrontert med TV 2s opplysninger svarer advokat Svensson at hans klient «ikke har noen erindring» av å ha møtt Hagen i løpet av høsten 2018.

Svensson vil ikke svare på når mannen mener at han møtte Hagen sist.

Hagens forsvarer, advokat Svein Holden, ønsker ikke å kommentere TV 2s opplysninger. Det gjør heller ikke Gjermund Hanssen, som er politiets påtaleleder i Lørenskog-saken.

Lange møter

I avhør har både Hagen og «kryptomannen» forklart at møtene dreide seg om investering i kryptovaluta.

Møtene har, ifølge politiet, stort sett vart i mellom én og halvannen time.

Mannen i 30-årene ønsket angivelig at Hagen skulle investere flere titalls millioner kroner i en «bitcoin-fabrikk», såkalt bitcoin mining. Det er minerne som prosesserer transaksjoner og sikrer eierskapshistorikk.

For å kjøre disse prosessene trenger man kraftige datamaskiner som har behov for mye strøm, og haller som kan huse store serverparker.

Fet Næringspark på Romerike, et industriområde som Hagen har eierinteresser i, ble pekt på som en mulig plassering av fabrikken.

Hagen har forklart at han «aldri lot seg friste».

Aktiv på nettforum

I trusselbrevet, som politiet venter på nye analyser fra, er både bitcoin og monero sentalt for innholdet.

Ifølge Hagen snakket han og «kryptomannen» om bitcoin, men han har aldri hørt om monero tidligere.

ÅSTEDET: Anne-Elisabeth Hagen (68) forsvant fra sitt eget hjem 31. oktober 2018. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

TV 2 har tidligere omtalt hvordan mannen i 30-årene har skrevet om kryptovaluta på et nettforum.

I innlegget, som er datert flere måneder etter at Anne-Elisabeth Hagen forsvant, skriver mannen blant annet at det ikke er noen former for kontroll med kryptovaluta og at det åpner muligheter for kriminelle.

Mannen skriver videre om kidnapping og bruk av kryptovaluta.

I mars i 2018 deltok han på et arrangement som handlet om kryptovaluta, ifølge deltakerlisten til arrangementet.

Stille fra politiet

Den siktede mannens forsvarer, advokat Dag Svensson, sier at hans klient ikke har hørt noe fra politiet siden 9. juli i fjor, da han var inne til avhør.

– Politiet har ikke vist noen interesse for å komme med anmodning om nye avhør. Det virker som de er fornøyd med det han har forklart seg om, sier Svensson.

FORSVARER: Advokat Dag Svensson. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2

– Ønsker han å forklare seg mer for politiet?

– Vi har sagt at vi stiller til de avhør politiet måtte be om, når som helst.

Svensson vil ikke svare på om han eller siktede selv har noen oppfatning av hvorvidt politiet fremdeles mener han er skyldig. «Kryptomannen» mener uansett at det er tungt å vente på en avklaring.

– Det er svært belastende. Hver gang det dukker opp noe i saken, blir han minnet om siktelsen. Det er slitsomt, sier Svensson.

– Forventer han at saken blir henlagt?

– Ja, det gjør vi begge. Vi hadde håpet at politiet kunne henlagt saken mot ham for lenge siden, sier Svensson.

Overfor TV 2 ønsker ikke påtaleleder Gjermund Hanssen å svare på om mistanken mot «kryptomannen» er enten styrket eller svekket siden det siste avhøret i sommer.