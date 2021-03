Sliter med ettervirkninger av korona: – Jeg besvimte for to dager siden

Lørdag kveld måtte tre rekrutter reise hjem etter sesongens første dimmekamp. Én av dem var Faten Mahdi Al-Hussaini (26), som ble slått av NRK-profil Margrethe Røed (44) da de hang om kapp fra hver sin tømmerstokk.

Det er imidlertid ikke lørdagens tap som bekymrer 26-åringen. Tidligere i vinter åpnet hun opp om korona-angsten, etter at hun og familien fikk påvist koronasmitte.

Ettervirkninger

Al-Hussaini gjester God kveld Norges studio og forteller at hun den dag i dag sliter med ettervirkninger av viruset.

– Det går helt ok, jeg sliter med ettervirkninger som svimmelhet. Jeg er svimmel hele tiden, forklarer hun og fortsetter:

– Jeg svimer også plutselig av, det er veldig ekkelt. Hvert fall når jeg sover, da er jeg svimmel.

26-åringen forteller at hun svimte av da hun skulle legge seg om nettene da hun hadde korona, noe som fremdeles sitter igjen.

– Jeg besvimte sist for to dager siden, jeg håper jeg ikke svimer av her nå, sier hun.

Mistet smakssansen

En vanlig ettervirkning fra koronaviruset er å miste smak- og luktesansen, noe Al-Hussaini også gjorde. Hun ville utnytte det så lenge det varte.

– Ingenting smakte noe, så jeg spiste blant annet brokkolisuppen som mamma lagde, sier hun og fortsetter:

– Jeg skulle prøve å spise all den sunne maten som jeg i utgangspunktet ikke liker, sier hun.

Da hun endelig skulle på sushi-date med vennene sine, så skar det seg.

– Jeg fortalte vennene mine at jeg endelig kunne bli med på sushi-date, men så fikk jeg smakssansen tilbake, ler hun.

Fortsatt redd

Som nevnt tidligere har 26-åringen vært åpen om korona-angst. De første månedene av pandemien holdt hun seg innendørs.

På spørsmål om hun fremdeles er redd etter at hun har vært smittet, svarer hun slik:

– Jeg er mer redd enn noen gang. På grunn av den britiske varianten.

Hun forklarer videre at hun ikke har lest seg opp på om hun kan bli smittet igjen, men at hun ikke tar noen sjanser.

– Jeg er fremdeles gal og tar antibac på alt. Jeg antibacer antibacen, forteller hun og avslutter:

– Jeg kommer til å holde på sånn i to år til. Jeg kommer til å dø av stress, sier hun med glimt i øyet.