Arteta til TV 2: – Jeg ønsker at Martin skal være her

Det var umiddelbare forventninger til Martin Ødegaard da han ankom London og Arsenal i januar. Tolv kamper, to scoringer og x antall gode prestasjoner senere kan man trygt si at drammenseren har innfridd.

– Han må videreføre det han har gjort de neste månedene, så får vi se hvordan han håndterer de store kampene og de store øyeblikkene. Men jeg kan si at vi er veldig fornøyd med det han gjør og han er lykkelig selv også. Det er viktig for prestasjonsnivået. Han kan fortsatt forbedre seg mye. Han er en talentfull, velutdannet, intelligent gutt, skryter Arteta til TV 2.

Med landslagspause på agendaen har Arsenal-sjefen tatt seg tid til å avse noen minutter til TV 2. 39-åringen er godt inne i sin første fulle sesong i sjefsstolen på Emirates og spanjolen innrømmer at det har vært et rart år.

– Det har ikke blitt som forventet på grunn av koronasituasjonen. Jeg hadde aldri forventet dette, men vi har bare tatt én avgjørelse av gangen og tenkt kortsiktig, noe som også vil hjelpe i det lange løp. Noen avgjørelser har vært veldig tøffe, men samtidig veldig nødvendig. Jeg føler jeg har full støtte fra klubben til å ta de avgjørelsene, fordi vi vet hvor vi er på vei. Jeg er veldig positiv på at når vi får litt stabilitet, vil det skje mange gode ting, smiler Arteta.

Topper ønskelisten

En av de avgjørelsene Arteta har tatt denne sesongen var å hente Martin Ødegaard på lån fra Real Madrid i januar. Det var ingen tilfeldighet.

– Vi har fulgt han i lang tid og jeg har kjent han i lang tid. Vi gjorde mange rapporter og analyser sammen med vårt speiderteam og styret, for å identifisere de riktige spillerne som passer til vår profil. Martin var én av dem. Da han ble tilgjengelige tok vi en avgjørelse med en gang. Vi snakket med spilleren og Real Madrid, og vi ble enige om en låneavtale, forklarer Arteta.

Mange øyenbryn ble derimot hevet da det ble kjent at låneavtalen, som for øvrig strekker seg ut inneværende sesong, ikke inneholdt noen kjøpsopsjon. Real Madrid virker heller ikke lysten på å selge sin norske playmaker, men etter det TV 2 erfarer er Ødegaard stadig Arsenals hovedprioritet i sommer.

– Jeg fokuserer på hva Martin kan bringe til laget her og nå. Hva som skjer i sommer kan vi ikke kontrollere akkurat nå, det er ikke i våre hender. Det vi må gjøre er å prøve å få maks ut av Martin mens han er her, sørge for at han er lykkelig og at han presterer på det nivået vi ønsker. I sommer får alle partene sette seg ned å vurdere situasjonen, sier Arteta.

– Men ønsker du en permanent avtale?

Det jeg ønsker at Martin skal være her. Jeg vet at avtalen gjelder fram til sommeren. Vi må få det beste ut av ham, så skal vi snakke sammen i sommer, sier Arsenal-manageren.

– Ikke normalt

Og i de siste kampene har London-laget i stor grad fått ut det beste av Ødegaard. 22-åringen har scoret to mål på de siste fire kampene i alle turneringer, og han var helt sentral da Arsenal snudde 0-3 til 3-3 mot West Ham før landslagspausen. Men det er allikevel ikke bare fotballferdighetene som har imponert.

– Lederevnene hans ute på banen er trolig noe av det som har overrasket og imponert meg mest siden han kom, sier Arteta og fortsetter:

– Måten han gjør det på og personligheten han viser når han tar ansvar i et lag han bare har vært en del av i noen få uker, er ikke normalt eller vanlig.

Først må Brighton-profilen glise. Så blir han med ett mer alvorlig

For på et folketomt Emirates har det ikke vært vanskelig å legge merke til nordmannen de siste månedene. Fra tribuneplass har også undertegnede hørt Ødegaard ta ansvar på et stjernespekket Arsenal-lag - både på engelsk og spansk.

– Spansken hans er veldig flytende og veldig bra, nikker Arteta anerkjennende. For han var det på ingen måte overraskende da Ståle Solbakken presenterte Ødegaard som ny landslagskaptein i midten av mars.

– Han virker ikke som en sånn spiller når du snakker til ham, for han er så ydmyk, hyggelig og høflig, men han har den indre driven for å lykkes, som en leder må ha, forklarer han.

Viktig periode

På vei inn i siste fase av sesongen er det liten tvil om at «The Gunners» kommer til å få god bruk for Norges nye kaptein. De neste ukene venter viktige kamper i både Premier League og Europa League, noe som vil avgjøre Arsenals Europa-skjebne neste sesong. Arteta har lenge vært klar på at Champions League er det store målet. Med ni poeng opp til fjerdeplassen er det derfor bare én ting som gjelder.

– Å vinne hver eneste kamp, det er det vi kan gjøre for øyeblikket. I neste kamp må vi slå Liverpool, og så må vi gjøre det samme i den neste. Klarer vi å sette sammen en fire-fem seire, så har vi en sjanse før de siste kampene, selv om det åpenbart ikke er i våre hender, sier Arteta og legger til:

– I Europa League er det Slavia Praha som er vårt eneste fokus. Vi må slå de, gå videre og da vil vi være nærmere målet og ett nytt trofe.

Men før den tid kommer altså regjerende seriemester Liverpool på besøk til Emirates.

– Det er en stor utfordring, for de er et fantastisk lag. Det er sant at de ikke har fått resultatene alle forventet av dem, men ut fra prestasjonsnivået og det de produserer i kampene, er de ikke langt unna der de var. I Premier League betyr de små detaljene mye, men etter min mening er de fortsatt et av de beste lagene i ligaen, avslutter Arteta.