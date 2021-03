Bobleplast-bølle etterlyses etter «forferdelig» TikTok-video

Et kanadisk bobleplast-kunstverk er ødelagt etter at en mann ikke klarte å dy seg.

Politiet i Vancouver er på jakt etter en mann som nylig ødela et kunstverk i Vancouver Art Gallery, skriver Vancouver Sun.

KLEMTE TIL: Gjerningsmannen filmet seg selv da han klemte på bobleplasten i Vancouver Art Gallery. Foto: Politiet

I en video som sirkulerer på nett, ser man hvordan mannen klemmer på bobleplasten som er en del av inuitt-kunstner Maureen Grubens 6,5 meter brede kunstverk «Delta Trim».

Ifølge politiet gikk mannen 3. februar inn på Vancouver Art Gallery og klemte på noen av boblene med en finger, og la ut en video på Snapchat og TikTok.

– Det er forferdelig å se den åpenbare ignoreringen av kunstnerens tid, krefter og kreative uttrykk som trengtes for å skape dette verket, sier politiets talsperson Tania Visintin.



Kunstverket ble laget i 2018, og består i tillegg til bobleplast også av reflekterende tape, strips, borrelås og elgskinn.

– Den eneste måten vi kan få verket tilbake til sin opprinnelige form, er dessverre ved å erstatte all bobleplasten fordi den stammer fra én rull. Du kan ikke bare ta den ene seksjonen ut, sier Grubens gallerist LaTiesha Fazakas til nettstedet.

Hun sier at det kommer til å ta flere dager å erstatte hele bobleplasten.

Politiet opplyser at gjerningsmannen har mørk hud, er mellom 19 og 33 år, tynn, har brune øyne og svart, krøllete og skulderlangt hår.

Politiet opplyser ifølge The Globe and Mail at kunstverket er verdt 95.000 kroner, og at skadene er estimert til mellom 48.000 og 55.000 kroner.

«Delta Trim» er en del av en gruppeutstillingen «Where do we go from here?», som varer til 30. mai.