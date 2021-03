Gode prognoser for sommeren

Like over påske skal regjeringen legge frem en plan for gjenåpning. Statsminister Erna Solberg (H) sier prognosene er lovende for sommeren.

– Hvis det ikke blir større utfordringer med vaksineproduksjon, tilsier våre prognoser at vi vil nå målet om at alle i den voksne befolkningen har fått tilbud om vaksine rett før eller i begynnelsen av sommeren, sier Erna Solberg til TV 2.

Statsministeren legger til at målet kan ryke dersom det oppstår uforutsette hendelser, som mangel på produksjon eller leveranse av vaksiner.

De mulige bivirkningene etter AstraZeneca-vaksinen har allerede forsinket vaksinasjonen, men så lenge det ikke oppstår problemer med andre vaksiner, har Solberg tro på sommeren.

Planlegger gjenåpning

– Nå håper vi at det ikke kommer noen leveranseproblemer knyttet til de andre vaksinene, sier Solberg.

Statsministeren selv er ikke vaksinert enda, men peker på vaksinasjon som en viktig faktor for å kunne gjenåpne landet. Planen for gjenåpning er ventet like over påske, og vil gi et tydeligere bilde av hva man kan forvente av lettelser.

– Jeg håper vi skal klare å åpne mange deler av samfunnet før september, men vi må ha kontroll på smitten, sier hun.

Nøyaktig når butikker, restauranter og utesteder kan åpne igjen er imidlertid ikke spikret. Solberg er nemlig forsiktig med å love konkrete datoer.

– Så lenge vi har en pandemi og ikke er godt nok vaksinert, kan vi ikke datofeste ulike ting, sier hun.

Hun ønsker likevel å fremlegge en nokså forutsigbar gjenåpningsplan, og sier at planen skal gi folk litt horisont å forholde seg til. Det gir håp om at vi nå er inne i siste fase med særlig strenge nasjonale tiltak.

Kan håndteres med lokale tiltak

– Har vi hatt siste runde med strenge nasjonale råd og regler?

– Hvis resultatene vi ser fra disse sterke virkemidlene nasjonalt gir en god nedgang i smitten, vil det være mulig å håndtere dette med lokale tiltak fremover, sier Solberg.

Hun peker på reproduksjonsraten som et viktig holdepunkt for å vurdere utviklingen fremover, og sier at det ikke nødvendigvis er selve smittetallet som er avgjørende.

– R-tallet bør komme under 1, for det er det som sikrer at smitten ikke øker på, sier statsministeren.

Det vil i hovedsak være en samlet vurdering av R-tallet, faktiske smittetall og antall sykehusinnlagte som danner grunnlaget for å vurdere gjenåpning.

Vil vente med festivaler

Frem mot sommeren håper statsministeren på lettere tiltak, og ber folk tenke på hvordan de feiret 17. mai i fjor når de skal planlegge årets feiring. Det ser med andre ord ikke lovende ut for store samlinger, verken for 17. mai eller utover sommeren.

Solberg ønsker ikke å love noe når det gjelder konserter, festivaler og andre store arrangementer, som hun mener er mulige store smittespredere.

– Vi kan fortsatt oppleve stor smittespredning, selv om mange er vaksinert. Om mange er sammen, vil potensialet for en smittebølge være der likevel.

Hvordan gjenåpningen av store arrangementer vil foregå avhenger også av hvilke testregimer som kan iverksettes.