Kommer med en klar oppfordring før påsketuren: – Det kan redde liv

Ifølge varsom.no sin skredvarslingstjeneste er det god grunn til å være ekstra forsiktig når man legger ut på tur i den norske fjellheimen i påska.

I løpet av de to første dagene av påskeferien meldes det om betydelig snøskredfare en rekke steder i landet, deriblant populære destinasjoner som Hallingdal, Voss, Jotunheimen, Sunnmøre, Romsdal og Indre Troms.

Faren for snøskred gjorde at Røde Kors søndag gikk ut og ba folk utsette toppturen de to neste dagene.

– Toppturer bør ikke gjennomføres under slike vær- og skredforhold. Da er det bedre å spare slike turer til senere i påsken og heller velge nærturer de neste par dagene, sa Nils Vidar Hopland i landsrådet for Røde Kors Hjelpekorps.

– Det redder liv

Harald Wisløff er frivillig i Norsk Folkehjelp, og har vært med på et tresifret antall redningsaksjoner.

Han sier til TV 2 at man kan snakke seg grønn og blå om hvordan et skred ser ut. Men er du i tvil, så er du ikke i tvil.

– Da bør du ikke gå på ski. Ser det skummelt ut, så la vær, sier Wisløff.

Den erfarne redningslederen sier at det viktigste å tenke på er forberedelser.

– Det er en del redningsaksjoner og dessverre dødsfall hvor formålet bare var en liten tur. Et brukket bein i fjellet får man ikke gjort stort med. Da må man stabilisere beinet til hjelpen kommer. Men nedkjøling kan man gjøre noe med. Ta med ekstra klær, det hjelper og det redder liv, sier Wisfløff.

Sterke inntrykk

Han har vært med på et tresifret antall redningsaksjoner som frivillig. Flere av dem har gjort sterke inntrykk.

– Det har blant annet vært aksjoner i Oslo-marka hvor noen har gått seg bort på tur, gjort det de kan, og blir funnet kalde – men i live. Å se at noen er redde, også kommer hjelpen – da er det fint å være frivillig redningsmannskap. Da ser man hvor viktig redningstjenesten i Norge er, sier han.

INNTRYKK: Harald Wisløff har deltatt på en rekke redningsaksjoner. Her fra Ask i Gjerdrum etter jordskredet i desember i fjor. Foto: Terje Bendiksby

Når Wisløff kommer frem som første mann på stedet, er det to ting som gjelder.

– Det ene er den fysiske varmen, og den andre er den menneskelige varmen. Å gi trygghet, og forsikre vedkommende om at dette går bra. Nå er du funnet, sier han.

Viktig oppfordring

Men det hender også at redningsaksjonene ikke får en lykkelig slutt. Senest i forrige uke var Wisløff med på en aksjon hvor resultatet ble funn av en omkommet person.

– Det er noe redningstjenesten må møte, og den ser vi kanskje flere ganger i året. Det er frustrerende for alle, enten man er i førstetjenesten eller er frivillig, sier han og legger til:

– Det er frustrerende hvis det er gjort forsøk på livreddende førstehjelp, men hvor man må innse at livet ikke står til å redde. Det er en krevende erkjennelse, og det påvirker all innsatspersonell. Men vi er nødt til å være profesjonelle.

SNØSKREDFARE: Det er stor snøskredfare i den norske fjellheimen i påska. Her fra raset i Tamokdalen i 2019 hvor fire personer mistet livet. Foto: Bertinussen, Rune Stoltz

Wisløffs viktigste oppfordring før mange legger ut på fjelltur de kommende dagene er at folk må gå på tur etter evne.

– Sørg for at du har litt mer med deg enn du kanskje hadde tenkt. Varme klær, drikke, powerbank til mobilen og en kompakt refleksvest. Hvis vi eller et helikopter må lete etter deg, er du mye mer synlig med refleksvest enn i fancy skiklær, sier han.

– Gufne forhold

Skredvarsler i NVE Emma Julseth Barfod sier til TV 2 at det er meldt gufne forhold både mandag og tirsdag.

– Lengst nord har vi et ganske utfordrende snødekke, og det har vi hatt nesten hele vinteren. Vi har hatt noen veldig ustabile snølag nede i snødekket som har gjort det veldig ustabilt. Det skal ganske mye til for å påvirke dem, men hvis man først løser ut skred på disse svake lagene dypt nede i snødekket, så blir skredene veldig store, sier skredvarsleren.

FARE: NVE sin skredvarslingstjeneste varsler om betydelig (oransje) eller moderat (gul) fare for snøskred i store deler av landet de neste dagene. Foto: Skjermbilde Varsom.no

Julseth Barfod understreker at konsekvensene kan bli fatale, dersom det utløses skred her.

For Sør-Norge og Vestlandet sin del meldes det om et mildt og regnfullt vær. Det gjør at NVE forventer at det går mange våte og naturlig utløste skred.

Dette gjelder spesielt på Vestlandet, sør for Stadt, ifølge Julseth Barfod.

– Vår oppfordring er å vente med de bratteste turene til det blir mer stabile forhold, sier hun.

Ber folk være obs på én ting

Julseth Barfod er klar på at uansett om skredfaren er høy eller lav, så kan du alltids kose deg i snøen. Enten om det skulle være på ski, truger, brett eller snøskuter.

– Du kan til og med kose deg uten å være redd for snøskred, hvis du planlegger turen på forhånd. Lærer du deg å gjenkjenne skredterreng og unngår det, kan du være helt trygg, sier Julseth Barfod.

Hun understreker at det er mange fine toppturer som er helt trygge. Men ber folk være obs på særlig én viktig opplysning.

– Skredterreng er løsneområder som er 30 grader og brattere og i tillegg må du vite hvor utløpsområder er, sier skredvarsleren.