Politiet har avdekket omfattende innførsel av Rivotril-tabletter

Politiet opplyser at de har avdekket og stoppet et nettverk som har drevet med omfattende innførsel av ulovlig produserte Rivotril-tabletter til Norge.

Rivotril inneholder det narkotiske virkestoffet klonazepam. Om du ikke har fått Rivotril foreskrevet av lege, regnes det som narkotika i Norge.



Det er imidlertid grunn til å tro at Rivotril som blir smuglet til landet blir illegalt fremstilt, og ikke er ikke det pakningene utgir seg for å være, opplyser politiet i en pressemelding mandag.

TV 2 har tidligere skrevet om hvordan rusmisbrukere i hovedstaden frykter falske tabletter.



Politiet opplyser at de har avekket et kriminelt nettverk som mistenkes for å ha produsert og innført store mengder ulovlig produserte Rivotril-tabletter til Norge.

Det var sist uke at ungarsk politi aksjonerte mot dem politiet mener har stått bak hovedinnførselen.

Stanset på Svinesund

Det hele startet med at det i slutten av oktober 2019 ble stanset en tyskregistrert personbil med to ukrainere i tollen på Svinesund.

Her ble det gjort beslag av omtrent 183.000 rivotril-tabletter.

Disse to fikk dom i Halden tingrett i oktober 2020. En ble dømt til 5 år og 4 måneders fengsel, den andre til 6 års fengsel.

– Vi fortsatte videre etterforskning med utgangspunkt i denne saken, og pågrep i februar 2020 et ektepar som mottakere av lasten. Disse er mistenkt for å være mottakere av flere innførsler av Rivotril. Denne saken er berammet i juni 2021, sier politiadvokat Kari Karlsen Aas i Øst politidistrikt.

Politiet mistenkte at det var snakk om et nettverk som drev med innførsel av tablettene.

Samarbeid

I starten av 2021 ble det inngått en avtale med Ungarn, hvor målet var å redusere tilgangen til ulovlig produsert Rivotril i Europa.

Avtalen innebar blant annet en koordinert politietterforskning.

I forrige uke gjennomførte de en stor aksjon mot flere aktører i Ungarn. Ungarsk politi fant over 9,3 millioner tabletter, samt store mengder av virkestoffet klonazepam og ingredienser til produksjon av Rivotril, opplyser norsk politi.

Det ble blant annet funnet 102 600 tomme glass til produksjon.

Ifølge den ungarske avisen Origo ble fem ungarske personer og en syrisk mistenkt pågrepet i aksjonen.