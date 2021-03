Tente på eget hus for å få forsikringspenger - nå er hun dømt

Det var en juni-natt i 2019 at politiet fikk melding om brann i en enebolig på Vestlandet.

Boligen ble totalskadd, men ingen personer kom til skade. I etterkant av brannen prøvde huseieren, en kvinne i femtiårene, å løse ut forsikringssummen for huset.

Det ble avslått av forsikringsselskapet Gjensidige, fordi politiet mente det fantes bevis for at kvinnen hadde tent på sitt eget hus.

I kjelleren fant teknikere spor av at gjenstander var satt sammen i den hensikt å starte en brann. I tillegg skal paret ha flyttet ut flere gjenstander før brannen startet.

Nektet straffskyld

Paret ble dermed tiltalt for grovt forsikringsbedrageri. Begge de to nektet straffskyld under rettssaken tidligere i mars.

Nå har Bergen tingrett valgt å dømme kvinnen til ett års fengsel, mens kjæresten hennes, en mann i femtiårene, frifinnes.

Kvinnen må i tillegg betale 1,3 millioner kroner i erstatning til Gjensidige Forsikring.

Kvinnens forsvarer har ikke ønsket å uttale seg til TV 2 på nåværende tidspunkt.

Ble tilbud pengebeløp

Ifølge dommen skal den tiltalte kvinnen ha brukt mye penger på oppussing av huset, over lengre tid.

Oppussingen skal ha vært såpass krevende og langtekkelig, at hun ifølge dommen overfor familiemedlemmer uttrykte ønske om å tenne på huset.

Retten legger så vekt på forklaring fra ett av vitnene, om at hun i mai skal ha blitt tilbudt henne «et betydelig pengebeløp» for å starte en brann i huset.

Vitnet skal deretter ha fått instrukser om å gå inn i huset via en kjellerdør og sette på en 350 watts arbeidslampe som sto i nærheten av tennbriketter og ved.

Ifølge dommen skal denne kvinnen faktisk ha gått inn i huset, men forlatt det da oppgangen til stuen skal ha vært blokkert.

FULL FYR: Ifølge politiet skal kvinnen flere ganger ha uttrykt overfor familiemedlemmer at hun ønsket å tenne på huset. Foto: Privat

Så lys fra lampe

I juni brant huset. Den tiltalte kvinnen har forklart at hun på dette tidspunktet var på kjøretur med kjæresten sin, og ikke var i nærheten av boligen.

Hun skal likevel ha vært innom «lysthuset» ved siden av, for å hente to feltmadrasser.

En nabo har forklart til retten at hun så lys fra en lampe i huset, i dagene før brannen oppstod.

De krimtekniske undersøkelsene avdekket en innretning der lampen fikk strøm via en ledning som gikk ned i kjelleren. Ved foten av kjellertrappen ble det funnet White sprit på en lampefot, i nærheten av en madrass og flere tøyremser.

Mener kvinnen startet brannen

I tillegg ble det funnet en plastkanne med etanol og propanol. Retten skriver at det ikke er mulig å fastslå den konkrete brannårsaken, og at det ikke nødvendigvis var dette som var brannårsaken.

Retten mener likevel det er overveiende sannsynlig at kvinnen selv startet brannen, både fordi hun flere ganger skal ha uttrykt ønske om å brenne ned huset, og fordi hun ved flere anledninger skal ha hatt mulighet til å utføre handlingen.

– Slik retten ser det, var det kun XXX som hadde en direkte interesse i at huset ble brannskadet. At noen andre personer skulle ha nyttiggjort seg den tilrettelegging som var gjort med tanke på brann i huset, og satt huset i brann samme dag som XXX var ved huset, finner retten således utenkelig, skrives det i dommen fra Bergen tingrett.

Huset ble totalskadd i brannen. Foto: Privat

Kjæresten frifunnet

I dommen fremgår det også at tingretten mener det ikke kan bevises at den mannlige tiltalte hadde noe med brannstiftelsen å gjøre.

– Likevel har retten, under tvil, funnet at den ikke kan utelukke at han var uvitende om brannstiftelsen, eller at han i alle fall ikke styrket den medtiltalte i hennes forsett. Det er således mulig at den mannlige tiltalte, slik han har forklart, ble sittende i bilen da de var ved boligen, og at han ikke hadde noen befatning med brannstiftelsen, heller ikke gjennom forutgående handlinger denne dagen, skrives det i dommen (avsnittet er skrevet noe om for å unngå identifisering, journ anm.).

Retten mener likevel at den mannlige tiltalte må betale erstatning. Dette skjer fordi man i norsk rett opererer med ulike beviskrav i straffesaker og sivile saker.

– Fornøyd med å bli frifunnet

Kvinnens forsvarer, Oscar Ihlebæk, har mandag formiddag ikke lest ferdig dommen, og vil kommentere saken på et senere tidspunkt.

Mannens forsvarer, Jannicke Keller-Fløystad, sier at klienten er overrasket over å ha blitt dømt til å betale erstatning.

– Han er svært fornøyd med å bli frifunnet. Samtidig er han overrasket over å bli dømt til å betale erstatning. De momentene som taler for at han ikke kan straffes for å ha medvirket til brannen, er de samme momentene som taler for at det ikke er kvalifisert sannsynlighetsovervekt for at han har medvirket, sier Fløystad.