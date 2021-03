Karoline (20) fortvilet etter testrot: – Kunne blitt tvunget til å gjøre noe ulovlig

Karoline Mellingen Karlsen (20) går første året på jus-studiet i Cardiff i Wales.

Karlsen har ikke kommet seg tilbake til studiestedet siden i november i fjor på grunn av pandemien. Mandag 29. mars hadde hun endelig billetter til London, der hun kan ta toget videre til Cardiff.

Karlsen må reise tilbake for å ta eksamen.

STUDENT: Karoline Mellingen Karlsen studerer i Cardiff i Wales. Foto: Privat

– Jeg bestilte time på teststasjonen ved Bergen legevakt for covid-19-test, sånn at jeg skulle få et resultat som var så ferskt som under 72 timer da jeg ankom, sier hun.

Derfor var hun på legevakten og testet seg for korona fredag 26. mars. Resultatet fikk hun dagen etter – og testen var negativ.

Ferdig pakket og fornøyd, leste hun over dokumentasjonen en siste gang søndag kveld.

Da oppdaget hun den fatale feilen.

Feil dato

På attesten hun hadde fått stod det nemlig at hun hadde gjennomført testen et helt døgn før hun egentlig hadde, torsdag 24. mars, ved 19-tiden.

Dermed var testen, ifølge attesten, for gammel til å være gyldig.

– Jeg ble veldig forvirra, og tok kontakt med teststasjonen, men de kunne ikke hjelpe meg, og viste bare til at de hadde registrert meg med en timeavtale på torsdagen, sier Karlsen.

Fortvilet begynte hun å undersøke andre muligheter for å få tatt en ny test.

– Så tett opptil avreise ville jeg ikke rekke å få en ny vanlig test, så det måtte bli hurtigtest, og jeg tror ikke det er tilstrekkelig. I tillegg er det veldig dyrt for en student, sier hun.

Mandag morgen våknet hun, uten å vite om hun kom til å ha de rette dokumentene med seg ved innreise i Storbritannia.

– Det er ulovlig å ankomme landet uten en slik test, og boten jeg ville fått er stor, sier hun.

– Skremmende

Derfor reiste hun tidlig til Flesland lufthavn mandag morgen, for å se hvilke muligheter som fantes der.

– Der forklarte jeg situasjonen for Volvat, som hadde en teststasjon der. De var så greie at de hjalp meg med en ny attest, sier hun.

TV 2 snakket med Karlsen mens hun mellomlandet i Oslo på vei til London.

– Nå tror jeg at jeg har det jeg trenger. Men jeg synes det er bekymringsfullt at teststasjonen ved legevakten ikke har kontroll på når de har tatt tester, og særlig at de ikke kan hjelpe når de har gjort feil. Dette kunne fått svært store konsekvenser for meg. Jeg kunne blitt tvunget til å gjøre noe ulovlig, å ankomme uten riktig test, sier hun.

Hun understreker også at starten av reisen ble svært stressende.

– Dette har påført meg så mye stress. Det er helt drøyt, sier hun, og anbefaler alle å dobbeltsjekke de papirene de får når de har fått svar på korona-testene sine.

– Det er skremmende at de kan gjøre slike feil, som kan få så store konsekvenser for folk, sier hun.

– Beklager

TV 2 tok mandag kontakt med testenheten i Bergen kommune om saken.

De beklager det som har skjedd på det sterkeste.

– Med en gang jeg ble gjort oppmerksom på saken tok jeg kontakt med vedkommende, og vi refunderer alt hun har hatt av eventuelle ekstrautgifter, sier Tove Kjærvik, enhetsleder for testing av covid-19 i Bergen kommune.

Hun forteller at det som skjedde, var at test-glasset var blitt gjort klart dagen før, og at timen deretter var blitt flyttet. Da var ikke datoen på test-glasset blitt endret.

– Jeg har nå sendt ut en mail til alle ansatte og minnet om at det er viktig å ha riktig dato her. Vi beklager på det sterkeste at dette skjedde, sier hun.