Meny legger seg flate etter tacotabbe

Menys nye reklame for billig taco ble for «spicy» for vestlendingene. Nå fjernes den fra nett.

For å markere tilbud på tacoprodukter fra Old el Paso, Broken Taco og Santa Maria, laget Menys butikker i Vestland-regionen nylig en reklamefilm.

I filmen ser man to etnisk norske ansatte ikledd Meny-uniform, som snurrer rundt og plutselig har på seg poncho og sombrero.

Med tacoprodukter i hånda, snurrer de smilende rundt til meksikansk mariachi-musikk.

Reklamen har fått flere til å reagere, skriver Bergensavisen, som først omtalte saken.

AY CARAMBA: Menys tacoreklame vekker oppsikt. Foto: Skjermdump

– Latterliggjør en hel kultur

En tipser fra Bergen, som ønsker å være anonym, sier til TV 2 at han ble paff da han så hvordan Meny valgte å reklamere for taco.



– Jeg og datteren min kom over denne da vi scrollet litt på Facebook lørdag, og først syntes jeg at den var morsom. Så begynte jeg å tenke meg om, og tenkte at den ikke var helt ok likevel, sier han.

Mannen sier at han skjønner at Meny ikke har ment noe vondt eller støtende med reklamen, men at de burde ha tenkt seg om.

– Det passer seg ikke å reklamere for taco med å spille på «dumme meksikanere», sier han.

Etter at han tipset Bergensavisen om saken, har han kommet i kontakt med en meksikaner som er bosatt i Bergen.

– Han takket meg for at jeg gikk ut i avisa og sa at det ikke er greit å fremstille meksikanere slik, sier han.

Begynner uskyldig

Mannen sammenligner reklamefilmen med hvordan han opplever at amerikanerne behandler asiater og deres kultur.

– Det begynner uskyldig, men det kan utvikle seg til noe mer giftig. Slik latterliggjøring er første steg til å umenneskeliggjøre en gruppe personer, sier han.

– Noen vil kanskje påstå at folk i 2021 blir for lett krenka?

– Jeg har ikke lyst til å virke verken krenka eller hysterisk, og jeg har ikke lyst til å være belærende. Jeg vil bare at man skal tenke seg litt om før man gjør slikt som dette, sier han.

Sletter klippet

Videoen ble publisert på Meny Gullgruvens Facebook-side, men butikksjef Dag Christian Weløy viser til den regionale ledelsen, som bestilte klippet.

Driftsjef for Meny Vestland, Christian T. Myredal, beklager overfor de som har følt seg støtt av reklamen.

Han forteller at de valgte å fjerne reklamevideoen etter klager på Facebook, og etter at Bergensavisen tok kontakt.

– Vi er alltid bevisst på at vi ikke skal støte noen, og vi følte ikke at denne reklamen var støtende, men vi har respekt for de som mener det. Det tar vi på ytterste alvor, og vi beklager, sier han til TV 2.

Han sier at Meny nå har valgt å slette reklamen fra alle Facebook-sidene til Menys vestlandsbutikker.

Menys kommunikasjonssjef i Norge, Nina Horn Hynne, sier til TV 2 at hun ikke har sett reklamefilmen, og at det er Christian T. Myredal som skal uttale seg om den.

FJERNET: Joika selges nå i pappbokser, og samegutten er blitt fjernet. Foto: Nortura

Vraket «Eskimonika»

De siste årene er kulturell appropriasjon og merkevarer som støter minoriteter blitt et hett tema, og flere norske bedrifter har endret sine logoer.

I desember i fjor varslet Diplom-Is at de fjerner sin velkjente «Eskimonika», som siden 1936 har hatt på seg selskinnsdrakt inspirert av urfolket på Grønland.

– Vi ønsker ikke å støte noen eller å bruke urfolk på den måten, sa markeds- og produkutviklingsdirektør Anne Borgen Sturød.

Nå har «Eskimonika» endret navn til «Diplom-Is-jenta».

I 2007 endret Toro navnet på sin sukkerkulør, «Negro», og i 2010 fikk Toros krydderserie «Black Boy» nytt navn. Nå heter den bare «Toro Krydderiet».

I april i fjor varslet Hatting at de skal fase ut tegningen av en mann fra det amerikanske urfolket på sine hamburger- og pølsebrød med navnet «Høvding».

I fjor ble gjenbruksappen Tise hudflettet etter et Joika-stunt, hvor den velkjente Joika-logoen ble brukt.

– Dette er et kaldt gufs fra 60-tallet og spiller på alle fordommer som finnes mot samer. Vi har i mange år kjempet for at Nortura skal endre Joika-logoen, og så dukker logoen opp i en kleskolleksjon på Tise. Jeg er i utgangspunktet utrolig glad i Tise, men dette er utrolig skuffende, sa leder av kulturavdelingen i Samerådet, Christina Hætta, til TV 2.

Fjernet same

Nortura har brukt Joika-navnet og logoen i 60 år, men nå fjernes logoen av den samiske gutten og navnet blir nytt.

– Det første vi kommer til å gjøre er å ta vekk illustrasjonen av den samiske gutten. Vi vil trenge mer tid på å endre selve navnet, som vil skje gradvis for å tilvenne forbrukeren til et nytt navn, skrev merkevaredirektør i Nortura, Nina Rishovd Stavenæs, i en pressemelding.