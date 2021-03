Hoppforbundet bekrefter at Daniel-André Tande er ved full bevissthet etter å ha våknet fra kunstig koma.

Hoppsjef Clas Brede Bråthen bekrefter at 27-åringen er ved full bevissthet, og at han snakker med sin mor og kjæreste.

– Det er vanskelig å sette ord på hvor lettet man blir i en sånn situasjon. Det er jo veldig vanskelig å se for seg hvilke nyheter man kunne fått som hadde vært bedre enn akkurat de vi har fått nå, sier Bråthen til TV 2.

VG omtalte saken først.

– Situasjonen er at han er våken, at han snakker og gjenkjenner folk og alt er bra. Det er en enorm lettelse for de nærmeste. Men han er selvfølgelig omtåket og sånne ting, forteller Bråthen.

SKREKKFALL: Daniel-André Tande falt stygt under prøveomgangen i skiflygingsbakken i Planica torsdag. Foto: Srdjan Zivulovic

Oppvåkningsprosessen startet lørdag på Universitetssykehuset i Ljubljana. Søndag hans mor og samboer den slovenske hovedstaden.

– Det har vært stor fremgang i Daniels situasjon i løpet av natten. Han er nå våken og puster selv. Han ble koblet fra respiratoren i 6-tiden i morges og alt har gått fint. Familien er hos han og han prater med dem, uttaler Hopplandslagets laglege Guri Ranum Ekås mandag morgen.

HYLLET: Tande fikk denne meldingen fra konkurrentene i Planica i helgen. Foto: AP.

Tande pådro seg brudd i kragebeinet og en punktert lunge, men unngikk hode- og nakkeskader da han mistet kontrollen og gikk rundt i prøveomgangen i skiflygingsbakken i Planica torsdag.

Han ble lagt i kunstig koma i etterkant av fallet.