Det melder Avisa Nordland natt til mandag. Avisen har i tillegg publisert et bilde hvor den danske spissen forlater hotellet Glimt-leiren bor på i spanske Marbella.

– Her kan jeg ikke være mer, sa Junker til avisen da han forlot hotellet, men uten å si noe mer om hvor han var på vei.

Ifølge avisen skal det ha kommet et bud fra en japansk klubb. Det samme melder Nettavisen. I Japan er overgangsvinduet åpent til 2. april.

Daglig leder i Bodø/Glimt, Frode Thomassen, har ikke besvart TV 2s henvendelse mandag.

Mot slutten av det europeiske overgangsvinduet i januar stormet det rundt Junker.

Dansken forlot Bodø uten at klubben var klar over det. Han reiste til Oslo slik at han skulle være klar på kort tid dersom det kom et bud på ham. Lokalavisen BodøNu skrev at turen var for å tvinge gjennom en overgang.

I januar skal Eliteserien-vinneren ha avslått flere bud på spissen, blant annet fra italienske Crotone og tyrkiske Kayserispor.

Noen dager etter overgangsvinduet stengte snakket daglig leder Frode Thomassen til TV 2 om saken.

– Det kjennes jo ikke bra. Likevel når de tingene har skjedd, så må vi møtes og finne en løsning. Jeg tror dette kommer til å ende godt. Det går fint an å komme styrket ut av en slik situasjon, sa Thomassen til TV 2 i starten av februar.

– Vi kjenner veldig godt til Kaspers drømmer, men akkurat nå kom ikke de tilbudene på bordet som gjør de drømmene mulig. Jeg tror han forstår det når han hører vår side av saken, fortsatte han.

Junkers kontrakt strekker seg ut 2022-sesongen.

Glimt har nylig hentet den brasilianske spissen Pernambuco på lån. Tidligere i vinter signerte de også Erik Botheim.