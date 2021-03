Stort gjennombrudd i redningsarbeidet i Suezkanalen – skipet er dratt av grunn

Etter seks døgn har redningsarbeiderne klart å delvis løsne konteinerskipet Ever Given fra Suezkanalen. Det melder Reuters.

Konteinerskipet Ever Given er blitt dreid og står 80 prosent i riktig retning, opplyser den egyptiske Kanalmyndigheten.

Tidlig mandag morgen meldte shippingserviceselskapet Inchcape Shipping at konteinerskipet var dratt av grunn.

Skipets eier, selskapet Shoei Kisen, bekrefter at skipet har dreid og at det nå står i en annen retning, men opplyser imidlertid at skipet ennå ikke flyter fritt.

RETTET OPP: Skipet ligger ikke lenger på tvers i Suezkanalen. Foto: Skjermdump / Wesselfinder

På skipssporingsnettsider kan man se at det gigantiske skipet ikke lenger ligger på tvers i kanalen, men at baugen nå peker nordover.

– Motoren fungerer

En kilde på stedet bekrefter overfor nyhetsbyrået AFP at akterenden på skipet har beveget seg bort fra kanalens vestre bredd. Nettstedene Vesselfinder og Myshiptracking viser også dette.

Også baugen er trukket litt bort fra bredden på den andre siden, viser satellittdata fra nettstedet Marine Traffic.

Samtidig opplyser en kilde i Kanalmyndigheten at tekniske undersøkelser av skipet er i gang og at motoren fungerer.

Ever Given er et av verdens største konteinerskip. Det er 400 meter langt, og størrelsen kan sammenlignes med en skyskraper som er veltet over ende.



Kanalen kan gjenåpne

En rekke båter har bidratt i arbeidet med å få løs konteinerskipet fra kanalen. 14 slepebåter forsøkte søndag forgjeves å få løs skipet.

Redningsarbeiderne har prøvd flere ulike metoder for å løsne på skipet.

Lederen for den egyptiske Kanalmyndigheten varsler mandag morgen at kanalen er ventet å gjenåpne for passeringer klokka 11, melder CNBC Arabia via Twitter.

TAUBÅTER: En rekke taubåter og mudringsfartøy har jobbet med konteinerskipet. Foto: Den egyptiske kanalmyndigheten / AP / NTB

Søndag kveld meldte lokale medier i Egypt at president Abdel Fattah al-Sisi har gitt SCA ordre om å forberede seg på at det kan bli nødvendig å fjerne konteinere fra skipet.

Det står 18.300 konteinere på det 400 meter lange skipet. Ved å fjerne konteinere, kan skipets vekt bli redusert, opplyser SCA selv ifølge NBC News. Nå vil dette ikke lenger være nødvendig.

Enorme verdier

Det gigantiske lasteskipet grunnstøtte i kanalen på tirsdag. Siden det har skipet stått på tvers i Suezkanalen.

På en normal dag passerer rundt 50 skip Suezkanalen. Varene de frakter med seg, utgjør i gjennomsnitt over 10 prosent av verdenshandelen. Flere hundre skip ligger nå i Middelhavet nord for kanalen og i Rødehavet sør før kanalen og venter.

GRAVEARBEID: Satellittbildet viser gravearbeidene som søndag pågikk i forsøk på få løs det gigantiske lasteskipet Ever Given. Foto: ©maxar Technologies

Store verdier befinner seg både på Ever Given og på de mange fartøyene som venter. Industrieksperter anslår den totale verdien på alt som befinner seg om bord på skip som sitter fast i kanalen og på begge sider av kanalen, til å være på mellom 3 milliarder dollar og 9,6 milliarder dollar.

Om bord på lasteskipene finnes alt fra Ikea-møbler til titusener av levende dyr sitter fast. Egyptiske myndigheter har sendt ut veterinærer og mat for å sikre dyrenes velferd.