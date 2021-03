– Vil være elefanten i rommet

Den 25. mai i fjor gikk politiet i Minneapolis til arrestasjon av en 46 år gammel svart mann, George Floyd.

De hadde blitt tilkalt av en butikkansatt som hevdet at Floyd hadde benyttet seg av en falsk 20-dollarseddel for å kjøpe sigaretter.

Omlag 15 minutter etter at politiet ble tilkalt ankom den første patruljebilen stedet.

Floyd hadde satt seg i bilen sin som stod parkert i gaten utenfor butikken, da to politibetjenter gikk bort til kjøretøyet og ba han komme ut. Den ene politibetjenten rettet også tjenestevåpenet mot Floyd.

Kameraet i frontruten til bilen som står parkert bak Floyds bil, viser hvordan den ene konstabelen dro 46-åringen ut av førersete. Han ble så lagt i håndjern og plassert på fortauet.

Ville ikke inn i politibilen

Noen minutter senere tok politibetjentene med seg Floyd over veien og bort til en parkert patruljebil. Utenfor den faller han i bakken, men han ble dratt opp igjen.

Ifølge tiltalen i saken skal Floyd på dette tidspunktet ha uttalt at han opplevde situasjonen klaustrofobisk og derfor motsatt seg å sette seg inn i politibilen.

Da ankom ytterligere en patruljebil med to politibetjenter, den ene var Derek Chauvin.

Fra før av hadde Chauvin mottatt 17 klager på sin atferd i tjeneste og han hadde vært involvert i tre skyteepisoder, i en av dem mistet en person livet.

De to betjentene involverte seg raskt i arbeidet med å få Floyd inn i politibilen. Etter at Floyd har blitt dyttet inn i baksete på politibilen, ble han så dratt ut igjen på andre siden av bilen.

På dette tidspunktet ble to vitner oppmerksomme på situasjonen som utspant seg og de begynte å filme med mobilen.

– Jeg får ikke puste

Av videomaterialet fremkommer det at tre av de fire politibetjentene da satt oppå Floyd. Tidligere nevnte Chauvin med kneet plassert mot nakken til 46-åringen.

Man hører så Floyd uttrykke følgende: – Jeg får ikke puste. Vær så snill.

Personen som filmer ble etter kort tid bedt om å trekke unna.

Så ble en ambulanse tilkalt av politiet, som uttalte at en person var skadet i munnen. De tok på ny kontakt noen minutter senere og sa at det ikke lenger var snakk om en mindre skade, men at det var behov for nødhjelp.

Etter det begynte et annet vitne å filme. Selv etter at det er kalt inn ambulanse for nødhjelp, sitter politibetjent Chauvin med kneet trykt ned i nakken til Floyd.

Igjen uttrykte Floyd at han slet med å puste: – Jeg får ikke puste. Vær så snill. Jeg har et kne i nakken. Jeg får ikke puste.

Videoopptakene gjort av de to forbipasserende vitnene viser at Floyd uttrykte at han ikke fikk puste minst 21 ganger på under fem minutter.

Etter en stund sluttet George Floyd å rope om hjelp. Øynene lukket seg, men han hadde fortsatt et pressende kne mot nakken.

En gruppe folk stod på dette tidspunktet å ropte til politiet: – Kom deg av han. Hva er galt med dere?

– Hei, han beveger seg ikke.

– Har de drept ham?

20 minutter etter at Floyd først ble lagt i håndjern av politiet ankom en ambulanse stedet.

Bevisstløs

Ambulansepersonell sjekket så pulsen på Floyd mens Chauvin fortsatt trykte kneet mot hans nakke. Først da helsepersonell ba politibetjenten om å fjerne kneet, gjorde han det – til tross for at Floyd hadde vært bevisstløs i flere minutter allerede.

I over åtte minutter hadde 46-åringen Chauvins kne presset mot nakken mens han lå med ansiktet ned i asfalten.

Floyd ble så lagt på båre og fraktet vekk i ambulanse.

Etter en time ble George Floyd erklært død på et sykehus i nærheten. I obduksjonsrapporten slås det fast at han ble drept.

Startskuddet går for rettssaken mandag

Mandag starter rettsaken der den tidligere politibetjenten Derek Chauvin siter på tiltalebenken.

I rettssalen i Hennepin County i Minnesota skal retten avgjøre om Chauvin var klar over at Floyd kunne dø av det han ble utsatt for.

Han er tiltalt for en grad av forsettlig drap, second-degree murder og to typer uaktsomt drap i Floyd-saken. Chauvin har hevdet seg uskyldig.

RETTSSAK: Den tidligere politibetjenten Derek Chauvin portrettert under juryutvelgelsen tidligere denne måneden. Foto: Jane Rosenberg / Reuters / NTB

Det er satt av fire uker til saken i rettssalen og de siste ukene har juryen blitt plukket ut av advokatene og dommeren.

I utvelgelsesprosessen har det vært fokus på å ta særlig hensyn til de potensielle jurymedlemmenes holdninger når det kommer til politi, rettssystemet og rasisme.

– Elefanten i rommet

John Stiles, en talsmann for statsadvokatens kontor, sier hvor lenge Floyd ble presset ned, vil bli presentert som bevis under rettssaken.

Tom Heffelfinger, en tidligere statsadvokat i Minnesota som ikke har noen tilknytning til saken.

Ifølge Heffelfinger vil lengden på knepresset også kunne si noe om Chauvins sinnstilstand, og det kan bli brukt av aktoratet for å argumentere for at politimannen handlet med overlegg, og at det var helt unødvendig for å ha kontroll på 46-åringen.

– Du kan se det på en video fra en tilskuer, Chauvin hadde kontroll på Floyd hele tiden. Han trengte ikke å presse kneet mot halsen hans for å beholde den kontrollen, sier han.

– Bruk av overdreven kraft, en ny politireform, politiets ansvar, systematisk urettferdighet og behandlingen svarte har fått er temaer som vil bli berørt. Det vil være elefanten i rommet, sier CNNs juss-analytiker, Laura Coates.

Hun er likevel klar på at det i denne saken kun er tiltalte som sitter på tiltalebenken.

SYMBOL: I fjor sommer var det også demonstrasjoner til støtte for "Black Lives Matter"-bevegelsen i Norge. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Derek Chauvin er den tiltalte, ikke det amerikanske rettsvesenet eller alle politibetjenter i USA, sier hun til kanalen.

Drapet på Floyd har ført til at Kongressen i disse dager behandler forslag om en større politireform. Den bærer George Floyds navn, og ble tidligere denne måneden vedtatt i Representantenes hus med knapt flertall og sendt videre til Senatet.

Hvis reformen blir godkjent, blir halsgrep forbudt. Politiet vil heller ikke kunne stanse personer på bakgrunn av rase, såkalt raseprofilering.

Fortsatt høy temperatur der det startet

Snart et år har gått siden George Floyds død. I nabolaget der han ble lagt i bakken, holdt nede og kvalt har det vært en drastisk økning i vold og skyteepisoder siden den gang.

– Å ikke ha noe politi: Det er eksperimentet man gjennomfører her, sier den lokale menighetslederen PJ Hill til The New York Times.

Forholdet mellom Minneapolis sine innbyggere og politiet er – siden hendelsen som fikk verdens oppmerksomhet – uendret.

MINNESOTA: Senest søndag var det demonstrasjoner i gatene i Minneapolis. Foto: Kerem Yucel / AFP / NTB

Arbeidet med å komme til enighet mellom innbyggere, samfunnsledere og politi – om hvordan en kan sørge for trygghet i gatene og hvilken rolle politiet skal spille i det bilde – har ikke ført frem.

– Jeg har sett en rekke interaksjoner mellom politi og beboere siden George Floyd ble myrdet, og jeg kan ikke, fra et praktisk synspunkt, identifisere noe de gjør annerledes, sier aktivisten D.A Bullock til avisen.

Han er fra- og bor i Minneapolis. Bullock opplever fortsatt politiets metoder som problematiske.

– De er fremdeles veldig aggressive. Jeg har ikke sett at det fremkommet noen nedtrappingstaktikk, sier han.

Politibetjenter sa opp i protest

Da demonstrasjonene skred frem i etterkant av Flouyds dødsfall i fjor, var det mange av Minneapolis sine politibetjenter som også sa opp jobben i protest.

Politilederen i Minneapolis, sersjant Sherrel Schmidt sier til NY Times at det førte til et bemanningsproblem. Hun sier at mistillit og patruljemangel er en stor utfordring.

– Det største problemet for politiet akkurat nå er at de ikke har noen støtte. Hver dag kommer de på jobb og det føles som: «Hva skal vi granskes for i dag?», sier Schmidt.