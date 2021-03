Zlatan hylles etter comebacket – leverte ny frekk assist mot Kosovo

Kosovo-Sverige 0-3

På torsdag leverte Zlatan Ibrahimovic en flott målgivende pasning i 1-0-seieren mot Georgia, i det som var hans første landskamp på nesten fem år.

Søndag regisserte han Sveriges to første mål i det som ble en komfortabel 3-0-seier borte mot Kosovo.

– Det føltes mye bedre i dag. Som jeg sa tidligere, jo mer tid som går, desto bedre kommer vi til å bli. Man lærer troppen å kjenne og vi skaper mange sjanser og angriper bra, sier Ibrahimovic til C More etter kampen.

Superveteranen er Sveriges mestscorende gjennom tidene med 62 mål, men har ennå ikke scoret siden comebacket. Det er ikke noe han lar seg stresse av.

– Jag sa til dem (lagkameratene) at jeg ikke behøver å score. Jeg sa at jeg skal hjelpe dere med å score mål slik at dere kommer nærmere rekorden min.

Allerede i det 12. spilleminutt hentet 39-åringen frem en Zlatan-spesial da han kattemykt flikket en ball med hælen videre til Ludwig Augustinsson, som satte inn 1-0.

Ti minutter før pause var AC Milan-stjernen involvert igjen. Ibrahimovic fant spissmakker Alexander Isak i en god posisjon med en smart boksåpner-pasning. Real Sociedad-angriperens første avslutning gikk i blokken, men forsøk nummer to satt den i noten.

– Det er tre veldig fine assist, sier den tidligere landslagsspilleren Kim Källstrøm, som nå er ekspert i C More, om Ibrahimovics bidrag til nå i VM-kvaliken.

– Det gjelder å ha oversikt over medspillerne og ha evnen til å gjøre det der. Vi snakker ikke bare om en vanlig bredside. Tre kjempeflotte pasninger.

Ibrahimovic ble byttet ut etter 67 minutter. Like etter fastsatte Sebastian Larsson sluttresultatet til 3-0 fra straffemerket.

Landslagssjef Janne Andersson har latt seg imponere av Ibrahimovics inntreden i laget.

– Det har vært imponerende å se. Det er kjempegøy at vi kan bruke ham på denne måten, sier han til Aftonbladet.

Dermed har Sverige fått en perfekt start på VM-kvalifiseringen. De topper gruppe B med seks poeng etter to kamper. Spania ligger på 2.-plass med fire poeng.

Nå venter en treningskamp mot Estland til uken. Den vil også 39-åringen gjerne være med på.

– Ja, jeg blir værende, det er én kamp til. Det er opp til Janne (Andersson) om jeg spiller eller ikke, men kroppen føles bra. Jeg kjører på. Jeg har sagt at jeg ikke skal snakke om alderen min. Jeg er her på like vilkår som alle andre, sier Ibrahimovic.