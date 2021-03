Pernille Juvodden og John Carew har fått barn

Juvodden skriver på Instagram at datteren kom til verden på fredag.

Videre takker hun de ansatte ved fødeavdelingen ved Ullevål sykehus for at de fikk henne til å føle at hun aldri var alene om fødselen, selv om partneren ikke kunne være til stede til enhver tid.

– Etter å ha ligget på isolat alene fra tirsdag av, klarte de fineste jordmødrene og legene å «time» fødselen slik at kjæresten min rakk akkurat å komme inn døren idet isolasjonen var ferdig 00.00, og jeg, 10 centimeter åpen, var klar til å få datteren vår til verden, skriver hun.

– Det gikk akkurat og han fikk deltatt på vårt livs største øyeblikk, skriver Juvodden videre, søndag.

Datteren er parets første barn sammen. John Carew (42) har fra før den ni år gamle sønnen Tyrese.

Koronasmittet

Tidligere i år fortalte Juvodden at hun hadde fått påvist korona 39 uker på vei under svangerskapet.

«Å få påvist korona så tett på termin er virkelig et mareritt», skrev 24-åringen på sin Instagram.

Videre skrev hun at hun ikke trodde hun hadde det da hun gikk for å teste seg, men at hun testet seg for sikkerhetsskyld på grunn av det høye smittetrykket.

«Ikke kan jeg begripe hvordan jeg har fått det ettersom jeg er ekstremt forsiktig».

Juvodden fryktet så at hun måtte føde alene, men bekreftet senere via Instagram at Carew får være med inn på fødselsstua.

«HELDIGVIS fikk jeg bekreftet i dag at samboeren min får være med om han fortsatt er negativ når fødsel starter selv om jeg er positiv».

Hintet forhold

I oktober i fjor avslørte paret at de ventet barn.

«Mom & Dad», skrev den tidligere utenlandsproffen på Instagram under et bilde hvor han holdt rundt magen til kjæresten Pernille Juvodden.

Paret bekreftet forholdet i mai i fjor.

Juvodden, som er fra Horten i Vestfold, hintet flere måneder tidligere om forholdet på sin Instagram-profil, hvor hun delte bilder av blant annet skuespillerens hender og skygge.

Sent i april publiserte Juvodden et bilde av dem sammen for første gang.

