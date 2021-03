TV 2-teamet ut av karantene: – Det var falsk alarm!

Søndag kveld kom gladmeldingen om at Jesper Mathisen ikke er koronasmittet.

Søndag stod TV 2s team over Norges landslagstrening, etter at Jesper Mathisen på morgenkvisten fikk beskjed om at han hadde avgitt en positiv koronaprøve.

Etter å ha fått beskjed om den positive testen, tok han en hurtigtest som viste seg å være negativ. Nå har resultatet av en ny PCR-test kommet. Også den var negativ.

– Falsk alarm! Vi antok at Jesper sin forrige PCR-test ga et uriktig resultat. Vi tok likevel ingen sjanser og satte hele teamet vårt i karantene. Når Jesper nå har fått negativt svar - både på en hurtigtest og på en ny PCR-test så fortsetter vi som planlagt. TV 2-teamet reiser dermed til Montenegro i morgen tidlig, sier TV 2s pressesjef Jan-Petter Dahl.

Mathisen hadde korona for men uker siden, men har følt seg i fint slag søndag. Han var ikke overrasket da det nye testresultatet kom.

– Det var som ventet, man kan jo teste positivt en stund etter man har hatt korona. Det var det som skjedde i dette tilfellet. Da var det ikke noen fare, men vi ville ikke ta noen sjanser og heller være på den sikre siden, sier fotballeksperten.

Nå ser han frem til å komme seg på jobb igjen.

– Det er ikke derfor vi er her, for å sitte på rommene våre, men nå har vi gjort det en dag og så er vi klare for Montenegro, sier han.