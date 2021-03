«Kongen av Stovner»: – Ta vaksinen!

Personer født i utlandet er mer skeptiske til å ta koronavaksinen enn befolkningen ellers, viser undersøkelser Folkehelseinstituttet (FHI) har gjort under pandemien.

Ifølge FHI er innvandrere fra Afrika og Øst-Europa mest skeptiske.

Men det er ikke norsksomalieren Khayre – som er en velkjent og respektert skikkelse på Stovner.

– Folk i hele verden er redde for å ta vaksinen, men jeg er ikke redd. Dere må ta vaksinen, oppfordrer han.

Khayre går med målrettede skritt til vaksinesenteret på Stovner, med en liten hale av fotografer bak seg - fra den frivillige innvandrerorganisasjonen Groruddalen Think Tank, en somalisk tv-stasjon og TV 2.

– Føler du deg frisk i dag?

– Jeg er frisk, ja, svarer Khyare på vei inn til vaksinering, og forsikrer at han ikke har vært i utlandet de siste dagene.

Forbilde på sosiale medier

70-åringen har diabetes og er i risikogruppen for covid-19. Han er glad for at det nå er hans tur.

Han stiller gjerne opp for fotografene når den første vaksinedosen settes, og får vite at det er «Moderna».

Mohamed Hagi Khayre klar til første vaksinedose. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

– Så, min venn, nå er du snart ferdig. Går det bra? spør sykepleieren.

– Det går bra, forsikrer han.

Khayre stiller opp i en video for en frivillig organisasjon som har fått offentlig støtte til informasjonsarbeid om korona.

– Vi lager informasjonsvideoer med forbilder som Khayre, for han er veldig lokalkjent, og folk stoler på ham. Det er viktig at vi gir riktig informasjon, slik at folk kan ta veloverveide valg, sier Mourad Jarodi, lederen i Groruddalen Think Tank.

Snart blir 70-åringen å se i sosiale medier, som Facebook, Instagram og TikTok.

«Afternoon tea» med kongen

Khayre fikk tilnavnet «kongen av Stovner» etter å ha vært på «afternoon tea» med kongeparet på Slottet, sammen med andre frivillige som det ble gjort stas på i 2017.

Norsksomalieren forteller at han har drevet med leksehjelp i mange år, spesielt i naturfag og matematikk.

– Noen av de barna jeg har hatt på leksehjelp er ferdig utdannet i dag, og er ingeniører, leger og masse annet. Det er veldig viktig at barn leser og studerer mye.

Nå er det smittevern og koronavaksine som gjelder.

– Vi må hjelpe hverandre, sier han.

– Når folk ser at «kongen av Stovner» tar vaksinen, vil det påvirke veldig mange andre, sier Jarodi.

– Synd folk velger hytta

I bydel Stovner er 44 prosent av befolkningen på drøye 33.000 innvandrere. Stovner topper statistikken over bydelen med flest koronasmittede i Oslo.

Status 24. mars var at 1.485 innbyggere i bydelen hadde fått første vaksinedose, mens 1.724 også hadde fått dose to.

At folk sier nei til vaksinen i andre bydeler fordi de vil på hytta, er det lite forståelse for på Stovner.

Mourad Jarodi sammne med Mohamed Hagi Khayre. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

– Det er bekymringsfullt at folk velger hytta framfor å ta vaksinen. Da vil det påvirke resten av befolkningen, og det synes jeg er synd, for vi lever under veldig strenge tiltak her i Groruddalen. Det er litt usolidarisk å ikke ta hensyn til hele befolkningen, sier Jarodi.

Søndag ble det kjent at Bærum kommune tar påskeferie fra vaksineringen, og utsetter vaksinering av dose to for 1075 personer til uken etter.

Vaksinesenteret på Stovner opplyser at de fortsetter vaksineringen med full styrke skjærtorsdag, og har hjemmevaksinering langfredag.

Da blir det anledning for flere til å følge Khayres eksempel.

– Takk for hjelpen, ha det bra, sier norsksomalieren og smiler.