Tonnevis av mat går rett i søpla

Sofie Nordvik er det nærmeste man kommer profesjonell «dumpster diver». Dumpster diving er et fenomen der folk går på jakt etter mat i søppelkontainere.

Nordvik er klimarådgiver i KFUM/KFUK og har matsvinn som spesialitet. Hun inviterte TV 2 til å være med på fangst utenfor en tilfeldig valgt butikk i Oslo.

– Jeg er helt sikker på at vi finner mye god mat, og det er synd. Det er dårlig nytt for klima og det er dårlig nytt for alle som må gå til sengs sultne, sier Nordvik.

FINNER BRUKBAR MAT I SØPLA: Sofie Nordvik er det nærmeste man kommer en profesjonell «Dumpster diver». Foto: Stein Akre / TV 2

Kunne mettet 850 000

Det kastes over 400 000 tonn fullt spiselig mat i Norge hvert eneste år.

Sett i perspektiv betyr dette at den spiselige maten vi kaster kunne mettet 850 000 mennesker. Det tilsvarer også klimagassutslippene til 470 000 fossilbiler.

På lasterampa på baksiden av matbutikken fant Nordvik flere hundre kilo med god mat fordelt på en rekke søppelkontainere, blant annet poteter, fiskekaker, frukt, grønnsaker, med mer.

Mesteparten av maten er helt fin og ennå ikke utgått på dato.

– Denne pakken med poteter er helt fin. I gamledager holdt jo poteter en hel vinter. Det er helt sykt at dette kastes sier, Nordvik.

KREVER FORTGANG: Anja Bakken Riise, Leder, Framtiden i våre hender mener det haster å få på plass en lov som forbyr matsvinn. Foto: Stein Akre / TV 2

Krever fortgang

– Dette går ikke. Jeg tror ikke regjeringen har forstått hvor viktig det er å få på plass lovgivning som forbyr alle matvarebutikker og matprodusenter å kaste mat, sier Anja Bakken Riise.

Riise er leder for Framtiden i våre hender og var med på matjakten denne natta. Hun var overveldet over hvor mye mat de fant.

– Mange er flinke til å gi overskuddsmat til veldedige formål. Men det vi ser her viser at dette ikke kan baseres på frivillighet, sier Riise.

Skal halvere matsvinnet

Norge har forpliktet seg til å redusere matsvinnet med 50 prosent innen 2030. Derfor ba Stortinget i 2018 regjeringen om å utrede en ny matkastelov. Det er Klima -og miljøverndepartementet som har ansvaret for å lage den nye loven.

Statssekretær i departementet, Maren Hersleth Holsen, sier til TV2 at de jobber med å få loven på plass, men at det er krevende fordi de ikke vil ødelegge for alle de veldedige organisasjonene som har nytte av overskuddsmaten.

DUMPSTER DIVING: Bak butikken finner Nordvik og de andre "dumpster diverne" masse brukbar mat. Foto: Stein Akre / TV 2

– Vi må sørge for at vi ikke bare skyver problematikken over på det siste leddet, så produsentene ikke ender med å dumpe for mye mat på aktører som for eksempel Bymisjonen. Men alle ønsker å redusere matsvinn, så loven kommer.

– Når da?

– Det kan jeg ikke si, svarer statssekretæren.

Fiskekaker i tacoshell

Bak butikken kom det flere «dumpster divere» mens TV 2 var tilstede. Maten de fant ble fordelt før de ryddet opp etter seg. Sofie Nordvik gleder seg til å spise kyllingen hun fant.

– I forrige uke ble det fiskekaker i tacoshell hele uka. Så nå blir det fint å få litt variasjon, sier hun.