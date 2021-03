Bolsonaro dømt til å betale erstatning etter æreskrenkelse

I 2018 publiserte avisen Folha de São Paulo en rapport skrevet av journalisten Patrícia Campos Mello, som avslørte at flere markedsføringsselskaper hadde forstyrret det brasilianske valget i 2018 gjennom å bruke stjålne identiteter til å spre feilinformasjon.

Jair Bolsonaro vant valget.

Under en kongresshøring i februar 2020 ble Campos Mello anklaget for å ha tilbudt sex i bytte mot informasjon i forbindelse med rapporten. Flere politikere gjentok anklagene, deriblant Jair Bolsonaro.

PRISVINNER: Patrícia Campos Mello, her etter å ha vunnet den internasjonale pressefrihetsprisen i 2019. Foto: Dia Dipasupil

– Hun var ute etter et skup, og hun ville ha det for enhver pris, sa Bolsonaro om Campos Mello, kort tid etter kongresshøringen.

Campos Mello saksøkte presidenten, og på fredag måtte Jair Bolsonaro møte i retten.

Retten kom frem til at presidenten hadde ærekrenket journalisten, og Bolsonaro ble følgelig dømt til å betale en erstatning på drøye 30.000 kroner.

Kongresshøring

Det var Hans River Rio do Nascimento som kom med anklagene under en høring i den brasilianske kongressens kommisjon for falske nyheter, som ble opprettet i 2019 for å etterforske og motarbeide trakassering og spredning av falske nyheter på internett.

River jobbet i et av markedsføringsselskapene som Folha de São Paulo skrev at forstyrret valget.

Han hadde ikke noe bevis som støttet oppunder anklagene mot Campos Mello.

– Det er veldig ironisk at en kongresshøring med mål om å etterforske falske nyheter har blitt brukt til å spre falske nyheter mot en journalist, sa Natalie Southwick, fra Journalistenes beskyttelseskommite (CPJ).

I tillegg til at presidenten selv ga ekko til anklagene, måtte også Campos Mello tåle å bli tilsendt hundrevis av trakasserende meldinger som undergravde hennes journalistiske virke i kjølvannet av høringen.

SØNN: Eduardo Bolsonaro slang seg på heteskampanjen mot Campos Mello. Foto: REUTERS/Ueslei Marcelino

Far og sønn

Også Bolsonaros sønn, kongresspolitiker Eduardo Bolsonaro, gjentok anklagene mot Campos Mello.

I en direktesendt Youtube-video sa han at journalisten hadde forført kilder for å få tilgang på negativ informasjon om presidenten.

I likhet med sin far, ble også han tatt til retten av journalisten. Der ble han dømt til å betale en erstatning på drøye 45.000 kroner.