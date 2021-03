Dette er åpent på påskefjellet

Sosial nedstenging, besøksforbud på hytter og skjenkeforbud skaper store utfordringer for skistedene i påsken. Samtidig som mange nå taper millioner av kroner, tvinger pandemien folk til å tenke kreativt for å redde inn litt av det tapte.

– Jeg har vel aldri fulgt så nøye med på værvarselet før i mitt liv, sier daglig leder ved serveringsstuen Ruperanden på Geilo, Bjarte Seim, til TV 2.

Seim står ute på 1100 høydemeter og speider utover høyfjellet på Geilo etter gjester. Bak ham ligger en nedstengt serveringsstue. I en normal påske ville 10 000 skigåere gjestet Ruperanden.

– En normal påske ville det vært fullt på alle plasser her hele dagen, sier Seim.

Halve årsomsetning i påsken

– Hva er status nå?

– Når folk ikke kan komme inn, må de handle og ta med seg mat og drikke på utsiden av våre serveringsområder, og sitte ute i det været som er, forteller Seim.

DÅRLIGE TIDER: Bjarte Seim kan antagelig se langt etter de store mengdene med påsketurister i r. KREATIV: Han får ikke slippe folk inn, men har istedet laget en takeaway-bod i døren. RUPERANDEN: Her kan skigåere nyte takeaway-varene til Seim. 1100 MOH: Bordene står med smittvernsmessig god avstand. Men det er tomt.

Nedstengingen av Ruperanden og de to andre kafeene og barene han driver koster Seim dyrt.

– Vi taper mye penger på dette. Vi får noe støtte i ny og ne, men det er jo ingenting som kompenserer tapt omsetning, sukker Seim oppgitt, før han legger til:

– Påsken til vanlig her oppe er halve årsomsetningen vår.

Hjemkjøring av boller

Nå må han tenke kreativt for å forsøke å redde litt av det tapte, samtidig som han håper værgudene spiller på lag slik at folk vil sette seg ned utendørs.

– Blir været for ille ute, skal jeg kjøre hjem til folk med bestilte boller, sier Seim.

Han er opptatt av å være positiv og tenkte kreativt, selv om det nå er krise og gjestene uteblir.

I alpinanlegget på Geilo går heisene som normalt. Afterskien er stengt, men etter en lang dag i bakken er det fremdeles mulig å både spise og drikke alkoholfritt.

Har åpent

At afterskien er stengt er ikke det som bekymrer daglig leder Kevin Eikrehagen i Ski Geilo mest, fordi det er barnefamiliene som dominerer Geilo i påsken.

HOLDER ÅPENT: Daglig leder i SkiGeilo, Kevin Eikrehagen Foto: Simen Askjer / TV 2

– Vi har take away. Det er de nye reglene som gjelder her nå. Du kan ta med deg våre nydelige matretter å finne deg en fin plass ute i anlegget og nyte utsikten, sier Eikrehagen til TV 2.

– Så det er ikke helt stengt ned?

– Neida, påskefjellet er åpent det, så det er bare å komme til fjells, sier Eikrehagen.

Avbestillinger i Voss

Gry Bystøl fra Visit Voss sier at «bowlinghaller, lekeland og slikt» er stengt i Voss.

– Men de fleste overnattingsstedene holder åpent, restaurantene er åpne, og skisentrene med alt av infrastruktur, eksempelvis varmestuer, restauranter og overnatting er åpent.

Hun opplyser imidlertid at flere virker å ha ombestemt seg når det gjelder påskeplanene.

– Vi har ingen konkrete tall, men vi har fått tilbakemeldinger om at overnattingsstedene som ikke er tilknyttet skianleggene har fått flere avbestillinger.

– Vi er fornøyde

Tone Alterskjær fra Destinasjon Sjusjøen sier at «alt er åpent» på Sjusjøen.

– Men det har vært stille. Vi har hatt litt folk i skiløypene, men på restauranter og i butikker har det vært rolig, sier Tone Alterskjær fra Destinasjon Sjusjøen.

Hun sier at det vanligvis pleier å være «helt Texas» på Sjusjøen helt fra palmehelgen, men at de foreløpig har måttet vente på det store trykket.

– Trafikken i påsken har ikke vært som tidligere, men det kan jo heller ingen forvente. Vi er bare lykkelige for at folk får reise på hyttene sine og være på fjellet. Så lenge det er rolig, god stemning, samt at smittevernet er på plass, får vi bare være fornøyde.

Norefjell: – Kritisk

Hotellsjef Sjur Aalvik ved Norefjell Ski og Spa forteller at de har rundt 60 prosent belegg i påsken.

– Det er fordi vi har en del leiligheter og suiter der folk har eget kjøkken, så de ikke er avhengig av restauranter og slikt, sier han til TV 2.

På Norefjell er skibakkene åpne som normalt, men alt av restauranter, barer og spa er stengt.

– Det er klart påsken er en viktig tid for oss, med mange dager ferie i strekk. Når vi da må holde deler av vår virksomhet stengt, er det klart at det er kritisk og tragisk. Det får store ringvirkninger, sier Aalvik.

Hafjell og Kvitfjell: - Ikke kom og drikk

På Hafjell og på Kvitfjell er antallet heiskort det samme som tidligere i vinter. Èn ting er imidlertid annerledes:

– Det serveres ikke alkohol på restauranter. Vi ønsker heller ikke at folk skal ta med seg medbragt i heisen og i bakken, så ikke kom og drikk, sier markedssjef Veslemøy Eineteig Wedum i Alpinco til TV 2.

Selskapet eier alpintsentrene i Hafjell og Kvitfjell.

Markedssjefen sier at de som blir tatt i å drikke i bakken, blir bortvist fra stedet.

Alle restauranter både på Hafjell og på Kvitfjell er åpne, og de aller fleste vil i størst mulig grad servere mat utendørs.

I tillegg til å ikke drikke, oppfordrer Wedum også folk til å holde avstand i heiskøene.

Hemsedal: – Flotte forhold

I Hemsedal er det god stemning, skal vi tro destinasjonssjef ved Skistar Hemsedal.

– Her er det åpent og flotte forhold. Vi har per nå mer folk i Hemsedal enn ventet, og har tilpasset oss de restriksjonene som gjelder, slik at vi får levert et bra produkt. Blant annet er det rigget til med takeaway-matservering, og de fleste funksjoner er åpne, sier Andreas Smith-Erichsen, destinasjonssjef SkiStar Hemsedal.

Ordfører Pål Terje Rørby (Sp) i Hemsedal er spent på hvordan resten av påsken blir.

– Det virker som at folk følger smittevernreglene greit. Vi har vakter i dagligvarebutikker, og folk sprer seg både i skibakken og i åpningstidene på butikken. Jeg er litt spent på hvordan det blir når storinnrykket blir når vi nærmer oss de røde dagene, sier Rørby.