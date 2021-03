Solbakken dagen derpå: – Spillerne må være røffere mot hverandre

Norge måtte se seg slått 0-3 av Tyrkia i lørdagens VM-kvalifisering.

Storstjernene Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland var bare to av flere spillere som ikke presterte, og etter kampen fikk Norge kritikk for feil valg av formasjon og mangel av ledere på banen.

Dagen derpå var det naturligvis en skuffet landslagssjef Ståle Solbakken som møtte pressen for å svare på kritikken.

- Har litt å gå på der

Han innrømmet at Norge har litt å gå på når det gjelder akkurat det med lederskap på banen.

– Jeg tror vi har litt å gå på der. Jeg sa til gutta at vi må være røffere med hverandre, når vi står i det akkurat der og da så må vi være tøffere. Vi har et godt utgangspunkt med bare flotte folk her, og da er det lettere å være røffere når det ligger noe godt i bunn. Det må stilles krav til hverandre og spillerne i mellom, sa Solbakken, som svarte følgende på spørsmål om han var naiv i laguttaket, og at det ble for lite fysikk på midtbanen:

– Jeg synes ikke det ble for fysisk for lett. Vi hadde en størrelse på banen med tre robuste i backrekken. To fjell på topp, og Moi er også god fysisk. Internasjonal fotball handler om å flytte beina med stor løpskapasitet, og ikke bare størrelse. Så jeg vet ikke om jeg er enig i det, mente han.

– En ung gutt i et galt sirkus

Han innrømmet at både prestasjonene til Erling Braut Haaland mot Tyrkia ikke var i like bra som det jærbuen har levert for Dortmund de siste sesongene.

– Erling er jo en fyr som har mange sider ved seg. Han er en ung gutt i et galt sirkus. Jeg tenkte ikke så mye over det. Etter en ok start var han fraværende i lange perioder, ja, sa Solbakken.

Landslagssjefen er enig i at Martin Ødegaard heller ikke levde opp til forventningene mot Tyrkia.

– Den første kampen dominerte han i helt til han ble skadet. I går ble det perioder der han var okey, men også perioder der han falt litt ut, påpekte Solbakken.

Han angret ikke på alle endringene på laget.

– Sånn er det jo. Gibraltar og Tyrkia er to helt forskjellige kamper. Formasjonene var planlagt på forhånd. Det handler om å bygge dette laget her, og finne ut av mye på kort tid. Men samlingene er ikke tester, vi tester ikke i en VM-kvalik. Vi tok det laget vi mener er det beste, sa Solbakken, som ellers opplyste om at Bjørn Maars Johnsen har forlatt landslagstroppen for å reise hjem til sin gravide kone.

Solbakken har hatt få treninger til å forberede sitt landslag til VM-kvalifiseringen. Og allerede om to dager venter Montenegro på bortebane.

– Vi har hatt 20 minutter med taktisk trening som vi har kunnet gjøre med en viss fart. Resten er bildevisning. Ellers er det intuisjon, og det du er vant med fra klubblaget. Vi må være enda bedre og bruke tiden enda bedre, fastslo Solbakken.

Den tidligere FC København-treningen utelukker ikke nye endringer på plaget, til tross for kritikken for nettopp det etter Tyrkia-kampen.

– Vi må ta med i betraktningen at vi har tre kamper på syv dager. Det handler om hvem som føler seg klare, så vi ikke stiller med en eller to som ikke føler seg klare, forklarte Solbakken.

– Han var tom

Rune Almenning Jarstein ble byttet ut halvveis i VM-kvalifiseringskampen mot Tyrkia lørdag. Tyskland-proffen var tom for krefter.

– Han var bare tom. Han er på hotellet i dag og hviler, sa Solbakken – og utdypet:

– Kroppen var utladet. Han hadde ikke krefter.

Nå handler det om å restituere inn mot oppgavene som nå venter for Jarstein.

– Han får bare spise, drikke og fylle seg opp igjen, sa landslagssjefen.

Hertha Berlin-profilen ble erstattet med André Hansen i det norske målet i pausen av lørdagens kamp. Da ledet Tyrkia 2-0.