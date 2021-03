Stort utbrudd i studentmiljøet i Bergen: – De fleste er smittet på sosiale samlinger

Over 50 studenter i Bergen har testet positivt på koronaviruset den siste tiden.

Smittevernoverlege Egil Bovim sier til TV 2 at i overkant av 50 personer knyttet til studentmiljøet i byen har testet positivt. Disse tilhører ulike læresteder, universiteter og høyskoler i byen.

– Vi er i kartleggingsfasen og driver smittesporing. Vi har bedt folk om å teste seg, og det opplever vi at de gjør, sier Bovim til TV 2.

– Vi har alle vært i situasjoner der vi kunne blitt smittet. Vi tror noen har blitt smittet på lærested, men at de fleste har blitt smittet på sosiale samlinger. Så ser vi at politiet stadig må slå ned på fester, så det er naivt å tro at ikke noe av smitten kommer herfra, understreker smittevernoverlegen.

Kommunen ser sammenheng mellom smitten i studentmiljøet og smitten på treningssentrene. Byrådet i Bergen besluttet lørdag kveld å stenge alle treningssentrene i kommunen, på grunn av mistanke om smittespredning på et tosifret antall treningssentre.



– Vi har ikke fått kartlagt omfanget og for å begrense mulig videre smittespredning må alle treningssentre i Bergen holde stengt fra søndag 28. mars klokken 07.00 til og med onsdag 31. mars, sa helsebyråd Beate Husa lørdag.