Granerud lang bak i sesongavslutningen, men fikk kula: – Et stort øyeblikk

Etter det siste rennet i 24-åringens fantomsesong fikk han overlevert det synlige beviset på at han har vært verdens beste skihopper denne vinteren.

Granerud har radet opp elleve individuelle seirer og dermed tangert Roar Ljøkelsøys norske herrerekord i løpet av bare én sesong.

Søndag var han ordentlig med på å prege rennet i første omgang, men han klarte ikke å følge opp i finalen. Fra 239 meter slo han av 35 meter i annen omgang, og da ble også plasseringen beskjeden.

– Det var veldig gøy å få en ordentlig flytur, jeg trengte det, sa Egner Granerud til NRK etter sitt første hopp for dagen.

Om seieren i verdenscupen sammenlagt, og mottakelsen av den berømte kula, meldte han følgende:

– Jeg fikk tittet litt på den, og synes den er fin. Et stort øyeblikk, det blir kult, sa hoppstjerneskuddet til NRK.

Tyskeren Karl Geiger vant rennet etter hopp på 231 og 232,5 meter. Det skilte 6,9 poeng ned til japaneren Ryoyu Kobayashi, som feilet med bare 217 meter i finaleomgangen og mistet sin solide ledelse.

Også 3.-plassen gikk til Tyskland og Markus Eisenbichler.

Johann André Forfang hoppet seg opp i finaleomgangen og ble nummer åtte etter et flott svev på 234,5 meter. Robert Johansson fikk bare opp 222 meter i annen omgang, og falt dermed én plassering til 9.-plassen.

Marius Lindvik valgte å stå over søndagens konkurranse.

Landslagssjef Alexander Stöckl er glad sesongen omsider er over.

– Jeg er sliten, og gleder meg til å komme hjem og feire de to kulene vi har klart å vinne i år. Det er helt fantastisk, roste han.

– Det har vært en krevende sesong, og det har vært en stor innsats av alle som har vært med på tur, for vi har opplevd et smittetilfelle og et stygt fall, sa landslagssjefen, som igjen ikke la skjul på hvor imponert han er over Granerud.

– Det har vært en kjempeprestasjon av Halvor gjennom hele året, egentlig, sa han.

Fakta om Graneruds verdenscupseirer Dette er verdenscupseirene Halvor Egner Granerud har tatt, alle i 2020/21-sesongen: * 1: 29. november i Ruka, Finland (HS142) * 2: 5. desember i Nizjnij Tagil, Russland (HS134) * 3: 6. desember i Nizjnij Tagil, Russland (HS134) * 4: 19. desember i Engelberg, Sveits (HS140) * 5: 20. desember i Engelberg, Sveits (HS140) * 6: 10. januar i Titisee-Neustad, Tyskland (HS142) * 7: 30. januar i Willingen, Tyskland (HS147) * 8: 31. januar i Willingen, Tyskland (HS147) * 9: 6. februar i Klingenthal, Tyskland (HS140) * 10: 7. februar i Klingenthal, Tyskland (HS140) * 11: 14. februar i Zakopane, Polen (HS140)

