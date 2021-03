Bærum-folk sier nei til vaksine i påsken – kommunen utsetter 1000 avtaler

Bærum kommune utsetter alle de 1075 vaksineavtalene som var planlagt skjærtorsdag og langfredag. Årsaken er at bæringer heller vil på påskeferie.

– Mange ga uttrykk for at de ville holde påsken hellig og at det er ugreit å bryte opp påskeferien på hytta, sier kommunens vaksinekoordinator Tonje Vågerøy til Budstikka.

Kommunen øker nå bemanningen på vaksineklinikken på Rud i dagene rett før og rett etter påsken.

– Dermed kan alle få noen velfortjente feriedager, også de som jobber på vaksinesenteret, sier Vågerøy.

TV 2 skrev på lørdag om at også bydel Nordre Aker i Oslo opplevde at 50 prosent av de spurte, valgte å takke nei til koronavaksine i påsken fordi de ville på hytta.

– En sjokkerende andel sa nei fordi de skulle på hytta i påskeferien, så de ville heller ha time senere. Jeg blir så skuffet, sa Cathinka Devor Lunde (47), som jobber deltid på vaksineringssenteret ved siden av jobben som sykepleier.

– Endelig har vaksinene kommet. Ungdommene har sittet inne i ett år for å ta vare på de sårbare i samfunnet. Vi er nødt til å få satt disse vaksinene nå, sa hun.

Flere bydeler

Vaksinekoordinator i bydelen fortalte at dette sinker arbeidet ved vaksinesenteret.

– For det første gjør det arbeidet vårt mye tregere. Vi må ringe dobbelt så mange mennesker for å få satt vaksinene. Vi kan heller ikke utsette planlagt vaksinasjon fordi da vil dosene gå ut på dato, så vi er avhengig av å få tak i nok folk, sa Anja Bergenshus.

Helsebyråd Robert Steen (Ap) fortalte at han har fått tilbakemelding om at utsettelsene var et problem i flere bydeler.

– Dette er synd. Man bør ikke takke nei til vaksine fordi man skal på ferie, sa han.

– De som vaksineres nå er i stor grad den eldre befolkningen, som er de som i størst grad er utsatt for alvorlig sykdom som følge av covid-19. Dersom du får tilbud om vaksine så bør du takke ja til den, sa Steen.

LITEN VALGRIHET: Espen Rostrup Nakstad, assisterende direktør i Helsedirektoratet, mener at det ikke er rom for valgfrihet når det kommer til vaksineringstidspunkt. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Nakstad: – Viktig vaksine

Også assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad synes det er uheldig at folk takker nei.

– Jeg kjenner ikke til hvor stort omfang slike timebytter har, men det er viktig at man stiller opp til det vaksinetidspunktet man får tildelt når man takker ja til vaksine. Valgfriheten når det gjelder vaksinasjonstidspunkt er liten og den vil bli mindre fremover når stadig flere vaksiner skal settes ute i kommunene, sa han.