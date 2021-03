TV 2 står over landslagstreningen etter positiv koronatest

Mathisen har nylig vært koronasyk, og det mistenkes at det kan være en såkalt falsk positiv. Etter å ha testet positivt har Mathisen også tatt en hurtigtest. Den var negativ.

– Når Jesper i dag tidlig fikk positivt testsvar, gikk alle i karantene. Alle andre i TV 2s team har testet negativt. Jesper, som hadde korona for en måned siden, testet seg så på nytt med en såkalt hurtigtest som ga negativt svar. Han venter svar på ny PCR-test i kveld. I og med at Jesper nylig har hatt korona, tror vi at gårdagens test var feil og at han forhåpentligvis vil få et negativt svar i kveld. På grunn av denne situasjonen, blir vårt team i villaen til svaret kommer på Jespers test. TV 2 dekker derfor ikke dagens trening, sier TV 2s pressesjef Jan-Petter Dahl.

TV 2s utsendte bor sammen i et feriehus i Marbella. Der vil de nå oppholde seg til nytt svar foreligger.

– Smittevern har selvsagt vært svært viktig i forbindelse med denne turen. Vårt team lever som i en kohort, flyr med eget chartret fly og bor sammen i en villa. Dette for å begrense smitterisikoen i størst mulig grad, påpeker Dahl.

VED GODT MOT: Jesper Mathisen tror og håper det dreier seg om en såkalt «falsk positiv». Foto: Magnus Kaslegard / TV 2

Jesper Mathisen er ved godt mot etter det nedslående testsvaret.

– Jeg hadde korona for fem uker siden, og da kan det visstnok testes positivt en god stund etter. Jeg håper og tror det bare er det. Formen er fin, sier han.

– Jeg har fått beskjed om at det kan slå ut positivt på tester 90 dager etter, fordi det kan finnes spor av korona. Jeg var klar over at dette kunne skje. Jeg testet negativt før avreise og har testet negativt her nede. Jeg har heller ikke hatt kontakt med noen andre enn de som er i min kohort, fortsetter Mathisen.

Beslutningen om å stå over dagens landslagstrening var teamet i Marbella aldri i tvil om.

– Nå ta vi ingen sjanser frem til svaret kommer. Vi er påpasselige med det, sier han.