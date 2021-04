Den var kjent som "Helgenen-bilen" etter innsatsen i TV-serien med samme navn. Volvo gikk kjempe-PR for sin P1800 på den måten.

Det hjalp naturligvis også at designet var lekkert og særpreget. P1800 er forlengst et ikon og en bil som har fått samlerstatus.

Mange har håpet at Volvo skulle lage en moderne versjon av den. Den har aldri kommet – i stedet er det selskapet Cyan Racing som har laget en moderne tolkning av Volvos ikoniske sportsbil.



Men i denne retro-tolkningen er det lagt mye mer vekt på prestasjoner og ytelser i forhold til originalen – som strengt tatt bygde på litt trauste Volvo Amazon.

Man kan vel rett og slett slå fast at denne bilen har gjort noe så uvanlig som å stå opp fra de døde.

Dette er en av modelIene vi snakker om i den nyeste utgaven av BroomPodden, som er en påske-spesial.

Stort spenn

Ett av flere spennende temaer vi diskuterer er hva som er årets kuleste påske-SUV og om gule biler faktisk er kult, eller ikke. Vi snakker også om biler vi synes burde stå opp fra de døde. Sagt på en annen måte: Eldre, utgåtte bilmodeller vi savner.

Spennet må sies å være relativt stort. Alt fra bittelille Renault 5, som vår redaksjonssjef Vegard savner (og som sannsynligvis gjenoppstår som elbil), til Chevrolet Caprice Classic stasjonsvogn, som jeg (Benny) savner. Mens journalist Mats påpeker at Volvo P1800 faktisk har gjenoppstått allerede. Da i Cyan Racing-drakt.

Som navnet Cyan Racing sladrer om: Her er det racing-egenskaper som gjelder. Les mer om bilen her:

De som kjenner meg har nok fått med seg at jeg har en liten forkjærlighet for gammel, klassisk Volvo. Det er også et tema vi er innom i denne episoden av BroomPodden.

Da konseptet til Cyan Racing ble vist i høst, falt jeg pladask, selv om jeg i utgangspunktet ikke er så veldig glad i retro-konsepter. Men dette var på mange måter så annerledes, så kompromissløst og så "back to basics", at det traff en nostalgisk nerve hos meg. Den står og dirrer fortsatt ...

Ikke vanlig

Det er slett ikke så ofte det skjer i bilsammenheng, at en gammel modell faktisk gjenoppstår. I alle fall ikke like tydelig som i dette tilfellet. 60 år skiller den hvite og den blå bilen.

Det at man velger å lage bilen så hardcore manuell og analog som de gjør, tiltaler meg også. Her er det ratt, motor og fire hjul som gjelder. Du kan bare glemme servostyring, ABS-bremser, bremsekraftforsterker, ESP og andre assistent-systemer.

Man falt heller ikke for å hive seg på elektrifiseringsbølgen. Cyan P1800 har stempler, kamaksel og topplokk med store ventiler som besørger framdriften. Effekten er det heller ikke noe å si på. 420 hestekrefter, manuelt gir, bakhjulsdrift og lett bil (990 kilo) – må jo bare bli moro.

Dessuten synes jeg man har lyktes godt med å gi vogna en smakfull innpakking. Både utenpå og innvendig. Det er slett ikke vanlig at gamle modeller oppstår på denne måten. I alle fall ikke så like.

Hør vår påskespesial-podcast her:

Vil du lese mer om klassisk Volvo?

Da bør du kjøpe vårt nyeste VolvoKlassiker magasin!

Dette er nyeste nummer av Volvoklassiker.

Det byr på 100 sider om kun én ting: Nemlig klassisk Volvo. Fra starten i 1927, og helt opp til 2000-tallet. Reportasjer, intervjuer, bildeserier, småstoff og kuriosa. Årets utgave er akkurat ute i butikkhyllene nå.

Du kan også veldig enkelt bestille det i bladkiosken.no. Det koster det samme som i butikk, 99 kroner (+ 39 kroner i porto) Du betaler med Vipps og får du bladet rett hjem i postkassen om noen dager.

Det er nå også muligheter til å bestille eldre utgaver av Volvoklassiker samme sted.

Les også: 19 år og pappa til tre – nå vil han ha spesiell familiebil

Video: Se og hør mer fra BroomPodden her