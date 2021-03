Nå har babyen fått et navn

Fredag ettermiddag kom nyheten om at prinsesse Sofia og prins Carl Philip har fått en sønn.

– Vi er så glade og takknemlige over å ønsk vår tredje sønn velkommen til familien. Den her dagen har både vi og hans to storebrødre lengtet etter. Nå ser vi frem mot å få lære å kjenne vårt nye familiemedlem, fortalte prinsen.

Søndag kom det en pressemelding fra slottet, som avslører at den nyfødte sønnen skal hete prins Julian Herbert Folke, hertug av Halland.

Senere i dag skal det holdes en gudstjeneste for å feire fødselen av det nye medlemmet i familien.

Fra før har prinseparet sønnene prins Alexander og prins Gabriel