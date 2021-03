Norge utenfor pallen i Planica

Tyskland vant rennet foran Japan og Østerrike. Slovenia plasserte seg også foran Norge.

Halvor Egner Granerud leverte et meget godt hopp på 229,5 meter og sørget for at Norge ledet konkurransen etter første gruppe. Marius Lindvik klarte imidlertid ikke følge opp og landet på mer beskjedne 198,5 meter.

– Granerud gjorde et veldig fint hopp, han gjorde en fin teknisk endring og kom ut i en helt annen posisjon, sa landslagssjef Alexander Stöckl til NRK.

Johann André Forfang plantet skiene i bakken på 212 meter, mens Robert Johansson avsluttet konkurransen for Norge med 221 meter.

Avstanden opp til Tyskland på toppen av resultatlista ble til slutt på hele 40,3 poeng for den norske kvartetten.

Det er individuelt renn i Planica senere søndag. Der får Halvor Egner Granerud det synlige beviset på at han er vinner av verdenscupen sammenlagt denne sesongen.

Pallen glapp for Norge også for kvinnene

Silje Opseth imponerte, men de norske hoppkvinnene måtte nøye seg med fjerdeplass i lagkonkurransen i russiske Tsjajkovskij søndag.

Lagkonkurransen skulle vært gjennomført lørdag, men måtte utsettes da som følge av sterk vind. Søndag ble den avviklet i forkant av det oppsatte individuelle rennet.

Det ble kjørt kun én omgang, og den østerrikske kvartetten Daniela Iraschko-Stolz, Sophie Sorchag, Chiara Hölzl og Marita Kramer var i egen klasse.

Slovenia fulgte på plass nummer to, men var slått med hele 25,2 poeng.

Også det tyske laget plasserte seg foran Norges lag.

Thea Minyan Bjørseth innledet konkurransen i normalbakken for Norge med 85 meter. Deretter fulgte Frida Berger på med 75,5 meter, mens det ble 90,5 meter for Anna Odine Strøm.

Silje Opseth rundet av med et solid hopp på 95,5 meter. Opp til vinnerne fra Østerrike var det til slutt 49,2 poeng.

Opseth avsluttet med pallplass – suverene Kramer satte bakkerekord

Silje Opseth avsluttet verdenscupsesongen med annenplass i storbakken i Tsjajkovskij søndag. Østerrikske Marita Kramer var i egen klasse.

Sterk vind skapte store problemer for arrangørene i Russland også søndag. Til slutt klarte man å gjennomføre kun én omgang.

Dermed ble resultatlista etter ett hopp stående.

Østerrikske Marita Kramer har vært i kjempeform den siste tiden og fortsatte i samme spor søndag. 146,5 meter i hoppet som til slutt ble det eneste tellende, er bakkerekord i Tsjajkovskij.

Kramer hadde ingen problemer med å stå til tross for det lange hoppet.

Silje Opseth tok på sin side karrierens niende pallplass i verdenscupen. Holeværingen-hopperen fikk til et meget godt hopp og landet på 134 meter. 21-åringen ble samtidig dyp i landingen og ble trukket mange poeng av dommerne.

Til slutt skilte det 16 poeng opp til Kramer på toppen av lista.

Slovenske Nika Kriznar endte på tredjeplass og og vant duellen mot japanske Sara Takanashi om sammenlagtseieren i verdenscupen. Ni poeng skilte dem til slutt.

Thea Minyan Bjørseth landet på 120,5 meter og endte på 13.-plass i Tsjajkovskij. Anna Odine Strøm endte tre plasser lenger ned på lista etter 111,5 meter.

Frida Berger klarte ikke å kvalifisere seg for rennet.

