Norsk reder tjener gode penger på dramaet i Suezkanalen

At skipet Ever Green blokkerer Suezkanalen koster milliarder av kroner hver dag, men for norske Herbjørn Hansson betyr det penger i kassa.

Søndag er to nye taubåter på vei mot Suezkanalen for å bidra i arbeidet med å løsne gigantskipet Ever Given.

Minst ti taubåter skal ha vært i sving i Suezkanalen dagen før. I tillegg brukes mudringsfartøyer for å fjerne sand og gjørme rundt skroget.

Ever Given er et av verdens største konteinerskip og på størrelse med en skyskraper som er veltet over ende. Siden tirsdag har skipet stått på tvers i Suezkanalen. Flere hundre skip ligger og venter på å få komme gjennom kanalen.

I en oppdatering fra Inchcape Shipping Service oppgis det at at akterenden av konteinerskipet har flyttet seg om lag 29 meter etter at taubåtene begynte å dra lørdag, skriver Bloomberg.

På en normal dag passerer varer for 9,6 milliarder dollar gjennom kanalen, ifølge bransjetidsskriftet Lloyd's List. Dette utgjør omtrent ti prosent av den totale verdenshandelen.

For mange selskaper betyr dette store inntektstap, men for Herbjørn Hansson og Nordic American Tankers betyr det penger i kassa.

– Det er som jordbær

Hansson forteller at selskapet har 25 skip av typen som går gjennom Suezkanalen, men at disse nå går rundt Afrika. Det tjener selskapet gode penger på.

– Det er omtrent som med jordbær – når det er lite jordbær, så er jordbærene dyre og nå er det lite skip og da er skipene dyre. Det betyr at det blir veldig mye større fraktinntekter for oss, sier Hansson.

TJENER FETT: Herbjørn Hansson tjener gode penger på at Suezkanalen er blokkert. Foto: Terje Pedersen

– Du tjener veldig mye penger på dette du?

– Det er nesten vondt å si det, men det er helt korrekt. Men det er jo ofte slik i vår business, at politiske saker har lett for å slå ut positivt, og vi er et av verdens største rederier. Vi er veldig fleksible, for vi har så mange skip mange steder i verden, og når noe inntreffer er det veldig ofte slik at vi drar fordel av det. Det har vi sett mange ganger tidligere

Steg med 15 prosent på en dag

Skipsrederen forteller at de nå nedringes av selskaper som spør om de har ledige skip og kan hjelpe. Fredag steg selskapet hans med 15 prosent på børsen, og så lenge Ever Green sørger for at Suezkanalen er stengt renner pengene inn.

Hansson vil likevel ikke si at han håper skipet blir stående lenge.

– Jeg kan ikke si det. Vi har mange tekniske eksperter som vurderer dette, og her er de som eier skipet i en veldig utsatt situasjon. Det er klart, det er et gammelt uttrykk som heter den enes død er den andres brød. Jeg vil ikke si det for oss, men vi har alle vår skip tilgjengelige fordi vi bare går på korte kontrakter.

– Vi har ikke bundet opp noen av skipene våre, som ligger over hele verden. Jeg fikk telefoner i går fra store oljeselskaper som ville høre om vi hadde et skip for dem. Vi gjør business med de store oljeselskapene som ExxonMobil, Equinor, Total, BP og andre. De er våre kunder, og vi gjør jo det kundene sier vi. Men det er klart at hvis det er knapphet på skip, sånn som det er nå, så får vi større inntekter. Det er helt utvilsomt, sier Hansson.