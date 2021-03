Mann fikk biltrøbbel – ble meid ned av alkoholpåvirket sjåfør

En mann som fikk biltrøbbel i Heidal i Gudbrandsdalen natt til søndag, ble påkjørt av bilen som kom til for å hjelpe. Han får behandling på sykehus.

Mannen er kjørt til Lillehammer sykehus etter ulykken. Politiet skriver i en Twitter-melding at skadegraden er ukjent, men at han var ved bevissthet.

– Han fikk trøbbel med bilen og gikk ut for å ringe etter hjelp. Når hjelpen kommer, klarer den ikke å stoppe, og meier da ned den opprinnelige bilisten, som kommer til skade, sier operasjonsleder Bård Einar Hoft til NTB søndag morgen.

– Det viser seg at hjelperen har vært påvirket av alkohol, føyer han til.

Politiet fikk melding om ulykken like etter klokken 3 natt til søndag, opplyser de på Twitter.

– Fører av den andre involverte bilen er mistenkt for å ha forårsaket ulykken, og for å ha kjørt i påvirket tilstand. Fremstilt for bevissikring, skriver politiet.