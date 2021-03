– En skammens dag

Lørdag var det blodigste døgnet etter militæret gjennomførte statskupp i Myanmar. Demonstrantene ble møtt med kuler og over 100 personer ble drept.

– Dette er skammens dag for de væpnede styrkene, sa talsperson for anti-juntagruppen CRPH, Sasa lørdag.

Fredag varslet den lokale, regimekontrollerte tv-kanalen i Myanmar at demonstranter risikerte å bli skutt i hodet om de tok til gatene.

Lørdagen startet med brask og bram, men ikke på grunn av demonstrantene. 76 årsjubileet for Myanmars militære styrker ble nemlig feiret med en enorm militærparade i hovedstaden Naypyitaw.

Juntaleder Min Aung Hlaing brukte anledningen til å love demokrati og nye valg.

– Hæren vil gå i hånd med hele nasjonen for å beskytte demokratiet, hevdet han i en TV-sendt tale.

Russlands forsvarsminister Alexander Fomin var invitert for å overvære markeringen sammen med representanter fra Kina, India, Pakistan, Bangladesh, Vietnam, Laos og Thailand.

PARADE: Militærets juntaleder Min Aung Hlaing under lørdags militæroppvisning. Foto: Stringer / Reuters / NTB

Begynte å skyte mot demonstrantene

Men etter tanksene hadde rullet forbi og de hanemarsjerende soldatene var ferdige, endret situasjonen seg betraktelig utover dagen.

Til tross for truslene om å bli skutt, valgte mange å å møte opp i flere byer i Myanmar, for å ytre sin misnøye mot statskuppet som fant sted 01. februar i år.



Noen steder var regimemotstandere bevæpnet med steiner, spretterter og brannbomber for å konfrontere de militære styrkene.

Militærjuntaen derimot hadde gummikuler, skarp ammunisjon, tåregass og sjokkgranater.

I takt med at demonstrasjonene skred frem, kom også meldingene om at de militære styrkene åpnet ild mot demonstrantene.

BLODIGE SAMMENSTØT: I byer rundt om i hele Myanmar barket demonstranter sammen med soldater og politi fra landets militærjunta lørdag. Foto: Social Media

– Vi ble slaktet ned som høns

I Sagaing, en region med over fem millioner beboere og som grenser til India, kom det rapporter om at demonstranter var drept. Også i Bago-regionen i øst ble det meldt om dødsfall.

I Mandalay-regionen er det rapportert at en en fem år gammel gutt ble drept. I alt skal 13 personer blitt drept av væpnede styrker der.

I delstaten Shan skjøt militære mot en gruppe studenter som demonstrerte, og totalt tre studenter er rapportert drept.

– Vi blir slaktet ned som høns. Selv i våre hjem blir vi drept, sa demonstranten Thu Ya Za til Reuters.

HØYT DØDSTALL: Over 100 personer har ifølge medier mistet livet og flere er skadet etter lørdagens sammenstøt. Foto: AP / NTB

Han holder til i byen Myingyan. Der er det rapportert at to demonstranter ble drept lørdag.

Det uavhengige nyhetsbyrået Myanmar Now melder at 114 mennesker er drept av politi og militære i løpet av lørdagen, og en uavhengig ekspert i Yangon setter antallet til 107 i protester i nærmere 30 byer og landsbyer.

Hvis dette stemmer, er dødstallet det høyeste så langt i løpet av én dag siden militærkuppet 1. februar. Den 14. mars er det estimert at mellom 74 og 90 ble drept.

FN vil ha internasjonal handling

FNs generalsekretær fordømmer drapene på det sterkeste og etterlyser et samlet internasjonal respons.

– Militærets fortsatte angrep, som i dag resulterte i det høyeste dødstallet siden demonstrasjonene mot kuppet startet i forrige måned, er uakseptabelt og krever en sterk og samlet internasjonal respons.

– Det er avgjørende å finne en rask løsning på denne krisen, sier Guterres.

USAs utenriksminister hyller motet til myanmarere som kjemper mot «militærjuntaens terrorstyre».

– Vi er forferdet over blodsutgytelsen som utføres av myanmarske sikkerhetsstyrker, noe som viser at juntaen vil ofre folks liv for å tjene de få, skriver Antony Blinken på Twitter.